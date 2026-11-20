Řidiče přijíždějící do Českých Budějovic od Písku čeká další změna dopravního režimu. V rámci stavby přeložky silnice I/20 mezi Pištínem a Českým Vrbným se doprava u mimoúrovňové křižovatky přesune na zrekonstruovanou polovinu čtyřpruhu. Změna se dotkne také provizorní okružní křižovatky, kterou nově bude možné ve směru od Písku objet po vybudovaném bypassu. Ten by měl pomoci omezit kolony, které se v tomto místě zejména ve špičkách pravidelně tvořily.
Další etapa rekonstrukce silnice I/20 mezi Pištínem a Českým Vrbným přinese nové dopravní uspořádání také na příjezdu do Českých Budějovic. Pokud to dovolí klimatické podmínky, mělo by ke změnám dojít nejpozději v sobotu večer. Řidiči budou v prostoru mimoúrovňové křižovatky České Vrbné nově jezdit po již zrekonstruované polovině čtyřpruhové komunikace ve směru na Písek.
Stavební práce se následně přesunou na původní část silnice, kde začne rekonstrukce a přestavba zbývající poloviny vozovky. Jde o další krok v postupné modernizaci úseku, který je součástí budované přeložky I/20 a má v budoucnu odvést tranzitní dopravu mimo zastavěná území.
„Veškerá doprava bude v úseku u mimoúrovňové křižovatky České Vrbné na výjezdu z Českých Budějovic převedena na zrekonstruovanou polovinu čtyřpruhu. Stavební technika se odtud přesune na původní část silnice I/20, kde začnou práce na rekonstrukci a přestavbě zbývající poloviny vozovky,“ popsal plánované změny mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek. Nový bypass má omezit kolony u okružní křižovatky
Výraznější změnu zaznamenají také řidiči v prostoru provizorní okružní křižovatky, která na rekonstruovaný úsek navazuje. Ve směru od Písku do Českých Budějovic bude nově zprovozněn takzvaný bypass. Ten umožní projet tímto místem přímo, bez nutnosti vjíždět do okružní křižovatky.
Právě zde se v posledních měsících zejména v dopravních špičkách často tvořily kolony. Nové řešení by proto mělo průjezd tímto místem zjednodušit a alespoň částečně zmírnit dopravní komplikace, se kterými se řidiči při příjezdu do krajského města potýkají.
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Provoz mezi Pištínem a Budějovicemi se přesune na nový čtyřpruh
Bypass představuje další dočasné opatření, které má pomoci zajistit plynulejší provoz v době, kdy stavbaři postupně rekonstruují jednotlivé části komunikace. Jeho hlavním přínosem bude možnost vyhnout se průjezdu okružní křižovatkou pro vozidla jedoucí od Písku směrem do Českých Budějovic.
Přeložka silnice I/20 mezi Pištínem a Českým Vrbným patří k významným dopravním stavbám v okolí Českých Budějovic. Jejím cílem je odvést tranzitní dopravu z obcí Dasné a Češnovice, kterými dnes prochází frekventovaný tah mezi Českými Budějovicemi a Plzní. Stavba byla zahájena v srpnu 2024 a její úplné dokončení je plánováno na druhou polovinu roku 2027.