Dodávka skončila v řece u jezu. Řidič měl obrovské štěstí
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Dodávka skončila v řece u jezu. Řidič měl obrovské štěstíZdroj: Jiří Račák z JSDHO Vyšší Brod
Článek byl publikován 19.11.2026 13:56
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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