Banes Motor České Budějovice - HC Sparta Praha 4:6 (1:1, 3:0, 0:5)
Banes Motor České Budějovice: Klouček (Mařík) – Štencel (A), Kundrátek (C), Nordsäter, McCormack, Vráblík, Nedorost, Kachyňa – Olesen, Hoch, Lantoši – Pour, Bell, Ahl – Ordoš, Bulíř (A), Zachar – M. Beránek, Toman, Koláček – Hejduk.
HC Sparta Praha: J. Kovář (od 40. Kořenář) – Michálek, Rutta, Mašín, Sirota, Krejčík (A), N. Seppälä, Tomov – Řepík (C), Shore, Vesalainen – Dzierkals, Špaček, Sekáč – Blümel, Hradec, Daníček – M. Procházka, Kuťák, J. Pospíšil – P. Kousal.
Branky a nahrávky: 16. Bulíř (Zachar, Ordoš), 26. Bell (Hoch, Kundrátek), 33. Lantoši (Olesen, McCormack), 37. Koláček (Lantoši, Štencel) – 15. Blümel, 42. Blümel (P. Kousal, Krejčík), 43. Sekáč (Krejčík, M. Procházka), 52. Hradec (Rutta), 54. Vesalainen (Shore), 59. N. Seppälä. Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík – Svoboda, Štěpánek. Vyloučení: 5:3, navíc Hoch 2x5 min. a do konce utkání - J. Pospíšil 5 min. Využití: 1:3 V oslabení: 0:0. Diváci: 6421. Střely na branku: 27:44. Průběh utkání: 0:1, 4:1, 4:6.
Průběh zápasu
V úvodu duelu byl na puku častěji hostující tým, k žádnému ohrožení branky to nevedlo. Hra se rychle otočila na druhou stranu a do velké šance vyrazil Jakub Pour, bránu minul. Následoval další únik domácích hráčů, Beránkova střela z kruhu se neujala. V 7. minutě odstartoval domácí útok Michal Bulíř, na straně kluziště našel Bella, jehož střelu skryl Kovář v lapačce. Hosté se ujali vedení. Matěj Blümel využil hostujícího napadání a blafákem překonal domácího gólmana – 0:1. Netrvalo to dlouho a bylo srovnáno. Michal Bulíř se dostal k puku mezi kruhy, odkud se střelou na vzdálenější tyč nemýlil a prosadil se poprvé v sezóně – 1:1. V další situaci si Klouček připsal lehčí zákrok po střele Špačka. První třetina skončila nerozhodně.
Na počátku druhé třetiny se Nick Olesen vytočil do středu kluziště a vymyslet pro své spoluhráče ještě lepší šanci, obrana Sparty byla pozorná. Několik skvělých zákroků převedl domácí gólman Klouček při přesilové hře hostů. Rázem šli domácí do vedení. Parker Bell na pravém kruhu zamířil a svižnou střelu vyslal nechytatelně na bližší tyč – 2:1 pro Motor. V oslabení se do šance dostal jak Toman, tak Zachar, oba byli neúspěšní. Hoch se následně popral s Pospíšilem, trest ale českobudějovický útočník nedostal jen zq potyčku - rozhodčí ho totiž poslal do kabin za předchozí faul do oblasti hlavy a krku. Motor poté čelil pětiminutovému oslabení, které se zkrátilo následným trestem Řepíka. Záhy se domácím podařilo odskočit. Róbert Lantoši dokázal z velké blízkosti překonat Kováře – 3:1 pro Motor. Motor ve 37. minutě využil přesilovku. Josef Koláček umístil střelu z první nechytatelně do šibenice – 4:1 pro Motor. Po prostřední části vedli domácí o tři góly.
Jenomže hotovo zdaleka nebylo. Hostům se podařilo snížit. Matěj Blümel protečoval na kruhu puk mířící od modré čáry a jeho milimetrový zásah dostal kotouč do sítě– 4:2. Pražané se rázem dostali na kontakt díky využité přesilové hře. Sekáčova teč se odrazila od tyče za domácího gólmana – 4:3. Domácí mohli opět odskočit díky vyloučení Blümela, Motor si ale větší příležitost nevypracoval. Velkou šanci měl Matěj Toman, zakončení z bezprostřední blízkosti namířil do Kořenáře. Hosté měli ve třetí třetiny obrovskou převahu. Sparťané díky další přesilové hře srovnali. Vojtěch Hradec úspěšně do sítě protečoval kotouč od Jana Rutty – 4:4. Motor byl jako opařený a Sparta vycítila šanci na výhru. Vesalainen krásnou střelou z mezikruží poslal hosty do vedení – 4:5. Jihočeši šli do hry bez gólmana, do odkryté klece se trefil Niko Seppälä – 4:6.