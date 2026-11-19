Zahájení vánočních trhů doprovázel v nepříjemný incidentem. Opilce musela zadržet policie
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Zahájení vánočních trhů doprovázel v nepříjemný incidentem. Opilce musela zadržet policieZdroj: Městská police České Budějovice
Článek byl publikován 19.11.2026 18:09
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