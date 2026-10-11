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Nikdo si toho nevšiml: Co se v pátek dělo na Ředitelství závodu?

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Nikolas Tombazis musí po týdnu znovu vysvětlovat problémy, které výrazně ovlivnily průběh některé části závodního víkendu, tentokrát sprintové kvalifikace.
Nikdo si toho nevšiml: Co se v pátek dělo na Ředitelství závodu?

Nikdo si toho nevšiml: Co se v pátek dělo na Ředitelství závodu?

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:29

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