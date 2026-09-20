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Nepečená piškotová buchta s kokosovou peřinkou: Někdy se nám prostě nechce péct

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Nepečené piškotové dezerty mají jednu velkou výhodu: když není nálada zapínat troubu, stejně je co dát ke kávě. Tady stačí dlouhé piškoty, vyšlehaný krém, trochu mléka a kokos. Je to jednoduché, lehce retro a překvapivě efektní i z pár obyčejných surovin.
Fotografie k piškotovému dezertu

Fotografie k piškotovému dezertu

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Piškotový dezert pro dny, kdy se nechce péct: Nadýchaná klasika s krémem, která udělá dojem bez složité práce
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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