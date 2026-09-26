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Kynuté pudinkové copy s vanilkovým krémem, které voní celým bytem až na chodbu

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Pudinkové copy jsou kynuté pečivo plněné vanilkovým krémem, které u nás doma patří mezi naprosté klasiky. Těsto je měkké a vzdušné, krém hutný a voňavý. Celé to dohromady zmizí ještě dřív, než se nadějete.
Fotografie k pudinkovým copům

Fotografie k pudinkovým copům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Domácí pudinkové copy s vanilkovým krémem: Kynuté pečivo, které voní celým bytem a chutná jako od babičky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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