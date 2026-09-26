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Jednoduchý hruškový koláč s povidly a křehkou máslovou žmolenkou

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Hrušky mívají jednu zrádnou vlastnost: den jsou tvrdé jako kámen a za dva dny nevíte, co s nimi dřív. Právě na tohle je tenhle hruškový koláč s povidly ideální. Těsto je obyčejné, žmolenka poctivá a ovoce se v troubě zachrání se ctí.
Fotografie k hruškovému koláči

Fotografie k hruškovému koláči

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Když hrušky dostanou druhou šanci: Hruškový koláč s křehkým těstem a šťavnatou náplní pro všední den i návštěvu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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