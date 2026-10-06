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Nenechavec si nabalil batoh kradeným masem, pak se děly věci

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Dennívýzva
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Některé nákupy se vejdou do tašky, jiné už si říkají o vozík. Muž s nenechavýma rukama, který vybrakoval boskovický supermarket, by ale rovnou potřeboval chladicí box. Nakradl čtyři kilogramy vepřové pečeně, celé kuře, uzenou plec i zdárné množství salámů a sýrů.
Nenechavec si nabalil batoh kradeným masem, pak se děly věci

Nenechavec si nabalil batoh kradeným masem, pak se děly věci

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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