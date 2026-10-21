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Chtěl zapálit synagogu, napadl bezdomovce. Mladík stráví devět let za mřížemi

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Dennívýzva
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Mladík, který se pokusil zapálit brněnskou synagogu a podílel se také na brutálním napadení bezdomovce, stráví devět let ve vězení. Vrchní soud v Olomouci mu dnes potvrdil trest za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu i propagaci terorismu. Obhajoba žádala mírnější trest.
Chtěl zapálit synagogu, napadl bezdomovce. Mladík stráví devět let za mřížemi

Chtěl zapálit synagogu, napadl bezdomovce. Mladík stráví devět let za mřížemi

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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