Drama na Hodonínsku. Muž ohrožoval okolí, pak se zabarikádoval

Drama na Hodonínsku. Muž ohrožoval okolí, pak se zabarikádovalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Drama na Hodonínsku. Muž ohrožoval okolí, pak se zabarikádovalZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 21.10.2026 09:44
Líšeň povede třiadvacetiletý lidovec Michal Chaloupka, který se stane nejmladším starostou brněnské městské...
Hodonínská zoo má nový přírůstek. Narodilo se v ní už třetí mládě ohrožené guerézy běloramenné. Malá opice...
Na Hodonínsku řádí falešní řemeslníci. Za práci si naúčtují desítky tisíc, nic nedotáhnou do konce a...
Mladík, který se pokusil zapálit brněnskou synagogu a podílel se také na brutálním napadení bezdomovce,...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →