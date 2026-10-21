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Brutální výstřel obřího kanónu zničil vlastní techniku. Lehký tank při střelbě nadskakoval do výšky

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Americká armáda chtěla v 60. letech lehký výsadkový tank, který přeplave řeku, snese se z letadla na padácích a zároveň na tři kilometry rozstřelí těžký sovětský tank. Výsledný M551 Sheridan sice dostal obří kanón ráže 152 milimetrů a hliníkovou korbu, při výstřelu však nadskakoval tak prudce, že otřesy vyřazovaly vlastní naváděcí elektroniku.
Americký lehký výsadkový tank M551 Sheridan z výzbroje 82. výsadkové divize při přesunu v poušti během operace Pouštní štít.

Americký lehký výsadkový tank M551 Sheridan z výzbroje 82. výsadkové divize při přesunu v poušti během operace Pouštní štít.

Zdroj: Spec. Henry / U.S. Department of Defense, Public Domain
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 12:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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