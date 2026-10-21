Ulice: Veroničino konečné rozhodnutí a pravda o Blance

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
V seriálu Ulice se dnes bude opět řešit Veronika a nevěrný Patrik. Budoucí nevěsta má už ohledně jejich vztahu a svatby jasno. Jenže to ještě netuší, co dalšího se dozví. Od Blanky totiž takový podraz rozhodně nečekala. Prosba na Blanku
Veronika se nakonec rozhodla přespat u Blanky, ale celou noc nespala a jen přemýšlela. Když se ráno pokusí sníst aspoň trochu jídla, okamžitě se jí udělá zle od žaludku a běží na toaletu. Blanka se jí hned omlouvá, že ji nutila do snídaně.
Vyruší je telefon, protože opět volá Patrik. Veronika s ním ale nechce mluvit – nechce slyšet jeho hlas. Napíše mu zprávu, protože si dál stojí za tím, že se chce s oběma dnes sejít a slyšet od nich, co mají v plánu. Prosí ale Blanku, aby šla s ní a podpořila ji. Té se do toho moc nechce, ale souhlasí, že to pro ni udělá a bude tam pro ni celou dobu.
Kde je
Společně pak čekají v salonu, kam si Veronika Patrika s jeho milenkou pozvala. Nakonec ale dorazí sám a na Veroničin apel, že po něm chtěla jednu věc, a tu nedodržel, se jí on snaží vysvětlit, že vzkaz vyřídil, ale ona nechtěla a násilím ji tam táhnout přece nemůže. „Snažil jsem se, ale zásadně sem odmítla přijít.“
Nechci tě ztratit
„Verunko, já už s ní nemám nic společnýho,“ prohlásí Patrik a Veronika se naštve – to dítě je podle něj nic. „Hele, znali jsme se krátce. A ukončil jsem to s ní ještě předtím, než jsem se dozvěděl, že je těhotná. Verunko, já tě nechci ztratit,“ řekne plačtivým hlasem Patrik.
Veronika se ale nenechá obměkčit a má za to, že kdyby se nedozvěděl, že je těhotná, tak by se přesně za devět dnů vzali a ona by se nikdy nedozvěděla, že jí byl nevěrný. „Nikdy bych tě nepožádal o ruku, kdybych si nebyl jistý, že s tebou chci žít. Protože tě miluju. Miluju tě!“
Svatba se ruší
„Já si tě nevezmu. Tu svatbu zrušíme. Ty ji zrušíš a vyřešíš všechny záležitosti. Já si odvezu věci a ty mě nijak nekontaktuj. Nepiš mi, nevolej mi. Určitě ne nějakou dobu.“ Patrika zajímá, kde bude bydlet, ale to podle ní není jeho věc a odmítá i jeho pomoc s odvozem věcí. Pak ho požádá, aby okamžitě odešel. Už si nemají co říct.
Tys to věděla
Veronika se až po jeho odchodu rozpláče. Blanka se ji snaží uklidnit a dodá na jeho obhajobu, že by mu věřila, že to s ní skončil. Po těchto slovech Veronice něco dojde – uvědomí si, že její nejlepší kamarádka včera nebyla moc překvapená, když jí to řekla. Blanka musí s pravdou ven a přizná, že se jí svěřil a že to ví od toho srazu, který měli.
„Veroniko, prosím tě, neplakej. Mně to je strašně líto. Já, promiň… Já jsem prostě vůbec nevěděla, jak se k tomu mám postavit, co mám dělat. Já jsem si netroufla ti to říct, abych všechno mezi váma zničila,“ hájí se Blanka. Veronika se opět rozpláče s tím, že všechno přece zničil Patrik. Když ji chce Blanka obejmout, Veronika se rychle zvedá a prohlásí, že potřebuje být sama a práskne za sebou dveřmi.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Epizoda Ulice).