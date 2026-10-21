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Falešní řemeslníci lákají na rychlost a výhodné ceny, lidé pak přicházejí o tisíce

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Dennívýzva
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Na Hodonínsku řádí falešní řemeslníci. Za práci si naúčtují desítky tisíc, nic nedotáhnou do konce a nakonec zmizí. Nabízejí opravy plotů, pokládku dlažby nebo ořez stromů v rekordním čase a za výhodnou cenu. Policisté ale varují, že jde o podvodníky.
Falešní řemeslníci lákají na rychlost a výhodné ceny, lidé pak přicházejí o tisíce

Falešní řemeslníci lákají na rychlost a výhodné ceny, lidé pak přicházejí o tisíce

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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