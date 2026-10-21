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Kyselé brnění na jazyku znal v Československu každý. Plochá baterie ze Slaného poháněla svítilny i autíčka

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Stačilo přiložit špičku jazyka ke dvěma mosazným plíškům a člověk hned věděl, jestli v článku zbyla ještě nějaká energie. Plochá baterie o napětí čtyři a půl voltu z podniku Bateria Slaný nechyběla v žádné domácnosti, plechové svítilně ani dětské hračce na bowden.
Dobová plochá baterie typu 3R12 s mosaznými kontakty na horní straně

Dobová plochá baterie typu 3R12 s mosaznými kontakty na horní straně

Zdroj: Iswoar / Wikimedia CC 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 12:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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