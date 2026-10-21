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Malá opice se má čile k světu. V hodonínské zoo se narodila gueréza

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Dennívýzva
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Hodonínská zoo má nový přírůstek. Narodilo se v ní už třetí mládě ohrožené guerézy běloramenné. Malá opice má zatím světlou srst, která se během několika měsíců změní na tmavou. Návštěvníci ji mohou zahlédnout po boku matky v pavilonu primátů.
Malá opice se má čile k světu. V hodonínské zoo se narodila gueréza

Malá opice se má čile k světu. V hodonínské zoo se narodila gueréza

Zdroj: Zoo Hodonín
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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