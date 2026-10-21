Tyto staré sošky nabírají na ceně a sběratelé za ně zaplatí desetitisíce. Malá značka na spodku je prozradí

Dostávaly se pod stromeček, k svatbám i k významným výročím. Nebyly výrazně drahé, a přesto v sobě nesly kus řemeslného umění. Řeč je o porcelánových a keramických plastikách z Royal Dux, slavné manufaktury z Duchcova. Možná je máte dodnes na chalupě, v krabici na půdě nebo v babiččině sekretáři.
Příběh manufaktury, která dobyla svět
Příběh začal v roce 1853, kdy v Duchcově vznikla první továrna na keramiku. Zlatý věk přišel po roce 1860 s Eduardem Eichlerem a na přelomu století pod hlavičkou Duxer Porzellanmanufaktur A.G.. Tamní mistři tvořili secesní figurální plastiky, které se vyvážely do celého světa a dodnes zdobí sbírky v zahraničí.
Další vlna slávy přišla po světové výstavě EXPO 58 v Bruselu. Designéři jako Jaroslav Ježek a Jitka Forejtová dali duchcovskému porcelánu moderní, odvážnou tvář. Vznikly hravé, zjednodušené tvary, které dnes retro nadšenci milují. Manufaktura tvořila přes 170 let a stala se pýchou našeho uměleckého průmyslu.
Jak poznáte originál?
Otočte sošku a podívejte se na dno. Hlavním poznávacím znakem je růžový trojúhelník z porcelánové hmoty vtištěný do podstavce. Uvnitř je žalud a v něm písmeno. Pokud tam najdete „E“ (období 1912–1951), držíte starší kus z éry rodiny Eichlerů. Právě secesní kameninové plastiky z přelomu 19. a 20. století jsou pro sběratele svatý grál. Mladší poválečné kusy nesou písmeno „D“. Vedle značky najdete i vtlačené číslo modelu a kód malířky nebo retušérky, což pomáhá při určení stáří i autora.
Od stokorun po desetitisíce: kolik váš kousek stojí?
Běžná sériová produkce z let 1960 až 1989 se na aukčních portálech prodává zhruba za 300 až 2 000 Kč. Autorské kusy v bruselském stylu se pohybují mezi 1 500 a 8 000 Kč. Opravdový poklad ale představují velké secesní figurální plastiky z let 1900–1914, třeba podle modelů Aloise Hampela. Dokonale zachovalé kusy přes 40 centimetrů výšky dosahují na prestižních aukcích 15 000 až 130 000 Kč. Rozdíl mezi obyčejnou vzpomínkou a malým jměním tak může ležet jen v jednom písmenu na dně.
Než sošku prodáte, zjistěte si její původ a nechte ji ocenit znalcem. Nejlépe poslouží specializovaný aukční dům nebo sběratelský portál, kde si můžete ceny podobných kusů předem ověřit.
Zkuste se tedy po víkendu podívat na půdu, do staré vitríny nebo do chalupy. Možná tam na vás čeká tichý poklad, který dlouhá léta hlídal vzpomínky na babiččiny nedělní obědy. A co vy, zdobí i váš domov porcelánová krása z Duchcova?
Zdroje článku: Royaldux Duchcov, aukcnidum.cz, pjstar.com, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková