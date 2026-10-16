Nemocnice se chystají na éru umělé inteligence

Více než pět set odborníků z Česka i zahraničí se sešlo v pražském hotelu Ambassador Zlatá Husa na třetím ročníku konference AI Transformace zdravotnictví. Akci pořádala Česká asociace umělé inteligence pod záštitou ministerstev zdravotnictví a průmyslu a obchodu a Hospodářské komory ČR. Hlavním tématem bylo to, jak a za jakých podmínek může umělá inteligence skutečně proměnit každodenní provoz českých nemocnic.
V úvodním panelu vystoupili zástupci největších fakultních nemocnic, včetně těch z Prahy, Brna, Ostravy a nemocnic skupiny AGEL. Za Fakultní nemocnici Hradec Králové promluvil její ředitel MUDr. Aleš Herman, Ph.D., který pojmenoval klíčové podmínky pro smysluplné nasazení nových technologií. „Nesmíme si nechat ujet vlak umělé inteligence. Nejdříve ale musíme vyřešit právní rámec a nastavit standardy, které budou platit pro celé zdravotnictví," řekl Herman a dodal, že zavádět technologie jen proto, že jsou dostupné, nemá smysl. Bezpečnost pacientů musí podle něj zůstat na prvním místě.
FN Hradec Králové již dnes využívá AI v některých diagnostických metodách, konkrétně v kardiologii a mamografii. Technologie tam slouží jako podpora při vyhodnocování vyšetření, konečné slovo však vždy zůstává na lékaři. Další potenciál nemocnice vidí v administrativě, zpracování odborné literatury, rešerších, překladech nebo kontrole dokumentace, tedy v oblastech, kde AI může uvolnit zdravotníkům čas pro práci s pacienty.
Herman přitom zdůraznil, že každá nová technologie musí dávat smysl jak odborně, tak ekonomicky. „Zvlášť v diagnostice je zásadní, aby výstupy umělé inteligence kontroloval lékař," poznamenal ředitel.
Konference se shodla na tom, že širšímu nasazení AI v nemocnicích stojí v cestě nedokončená digitalizace. Zdravotnická zařízení potřebují kvalitní a propojená data, digitalizovanou dokumentaci a systémy, které spolu dokážou komunikovat. Bez toho nelze potenciál umělé inteligence naplno využít. Zásadní bude rovněž vzdělávání personálu a jasná pravidla pro ochranu citlivých zdravotnických údajů.
AI by podle účastníků konference mohla výrazně pomoci také ve vědeckém výzkumu, při prohledávání odborných databází a zpracování velkých objemů dat. FN Hradec Králové proto rozvíjí její využití i v této oblasti.
Ministerstvo zdravotnictví ČR mezitím připravuje národní strategii rozvoje umělé inteligence ve zdravotnictví, jejímž cílem je vytvořit podmínky pro bezpečné a smysluplné využívání těchto nástrojů napříč oborem.
Zdroj: FN Hradec Králové