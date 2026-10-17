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Sovětský obojživelník VVA-14 měl lovit ponorky. Zradily ho nafukovací plováky i motory

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Sovětský konstruktér italského původu Robert Bartini navrhl na přelomu 60. a 70. let obojživelný protiponorkový letoun VVA-14, který měl kolmo startovat z hladiny a létat vysoko jako letadlo i těsně nad vlnami jako ekranoplán. Ambiciózní projekt ztroskotal na poruchových nafukovacích plovácích, chybějících zdvihových motorech a Bartiniho smrti v prosinci 1974.
Trup sovětského experimentálního obojživelného letounu a ekranoplánu Bartini Berijev VVA-14 v leteckém muzeu Monino.

Trup sovětského experimentálního obojživelného letounu a ekranoplánu Bartini Berijev VVA-14 v leteckém muzeu Monino.

Zdroj: Alan Wilson / Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 17.10.2026 10:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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