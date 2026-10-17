Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kopal na pláži tunel v písku a prolézal jím tam a zpět. Sedmnáctiletý Riccardo se udusil během několika minut

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V oblíbené Itálii došlo začátkem července ke skutečné tragédii. Teprve sedmnáctiletý mladík tam kopal v písku tunel, když se na něj vše zřítilo.
Kopal na pláži tunel v písku a prolézal jím tam a zpět. Sedmnáctiletý Riccardo se udusil během několika minut

Kopal na pláži tunel v písku a prolézal jím tam a zpět. Sedmnáctiletý Riccardo se udusil během několika minut

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 10:48

Reklama
Další články z DámskýDeník.cz
Krajčovi koupili kostel a vystavili v něm Batmana i Barta Simpsona. Kritici zuří, návštěvníci se nestačí divit
Krajčovi koupili kostel a vystavili v něm Batmana i Barta Simpsona. Kritici zuří, návštěvníci se nestačí divit
Rohlík za korunu dvacet, bůček za šedesát. Žena našla leták z roku 1999 a lidem se z těch cen chce brečet
Rohlík za korunu dvacet, bůček za šedesát. Žena našla leták z roku 1999 a lidem se z těch cen chce brečet

Pohled na ceny potravin oblíbeného polského řetězce Biedronka ženu málem dohnal k slzám. V porovnání s...

Ženy rodily vestoje tisíce let, pak jeden muž vymyslel polohu na zádech. Důvod byl čistě sobecký
Ženy rodily vestoje tisíce let, pak jeden muž vymyslel polohu na zádech. Důvod byl čistě sobecký

Přestože spousta porodnic jde s dobou a postupně umožňuje ženám, aby rodily vestoje, na gauči nebo dokonce...

9 let platil účty a vychovával 5 dětí jako vlastní. Pak zjistil, že celá rodina včetně dětí kryje manželčiny milence
9 let platil účty a vychovával 5 dětí jako vlastní. Pak zjistil, že celá rodina včetně dětí kryje manželčiny milence

Manželství mohou být na první pohled spokojená, ale jen oba partneři vědí, jak je to ve skutečnosti....

Bez jediného tvora by zmizelo 70 % světového zemědělství. Vědci ho právě prohlásili nejdůležitějším na planetě a lidé ho přitom odháněj
Bez jediného tvora by zmizelo 70 % světového zemědělství. Vědci ho právě prohlásili nejdůležitějším na planetě a lidé ho přitom odháněj

Kdyby tento užitečný hmyz vymizel ze světa, lidstvo by podle vědců moc dlouho nepřežilo. Je znepokojivé, že...

Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

Všechny články tohoto autora →
DámskýDeník.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.