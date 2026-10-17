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Lhůta pro žádost o dopis k valorizaci důchodu už vypršela. V lednu 2027 ho opozdilci poštou nedostanou

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Česká správa sociálního zabezpečení už nezasílá papírové oznámení o valorizaci důchodu automaticky všem. Zvýšení penze ale proběhne i bez tohoto dopisu.
Termín pro papírové oznámení o valorizaci důchodu uplynul v září.

Termín pro papírové oznámení o valorizaci důchodu uplynul v září.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 10:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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