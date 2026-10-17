Lhůta pro žádost o dopis k valorizaci důchodu už vypršela. V lednu 2027 ho opozdilci poštou nedostanou

Česká správa sociálního zabezpečení už nezasílá tištěná oznámení o zvýšení důchodu automaticky všem. Kdo nestihl doručit žádost do konce září, listinu na začátku roku neobdrží. Samotné navýšení důchodu ale proběhne přesně podle zákona a včas. Úřední výpočet si mohou lidé bez poplatku stáhnout elektronicky nebo vyzvednout osobně.
Tištěný dopis chodí pouze na výslovnou žádost
Od ledna 2026 platí podle zákona nová pravidla pro informování o zvýšení penzí. Česká správa sociálního zabezpečení už nerozesílá oznámení o valorizaci automaticky na adresy všech příjemců. Cílem změny legislativy byl přechod na efektivnější formy komunikace a omezení distribuce papírových dokumentů. Samotné zvýšení důchodu proběhne vždy nezávisle na tom, zda příjemce dokument fyzicky dostane.
Kdo chce papírové oznámení dostávat poštou, musí úřad aktivně požádat. K tomuto účelu slouží formulář nazvaný Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě. Formulář je dostupný na elektronickém portálu správy sociálního zabezpečení. Pokud už klient takovou žádost podal při minulé valorizaci, platí mu nadále. Znovu už dokument vyplňovat nemusí.
Lhůta pro lednové oznámení vypršela v září
Zájemci o zaslání tištěného oznámení pro lednovou valorizaci v roce 2027 museli žádost doručit do konce letošního září. Úřad totiž vyžaduje podání dokumentu nejpozději tři měsíce před měsícem, ve kterém se důchody zvyšují.
Pokud úřad obdrží formulář po tomto termínu, uplatní ho až na další následující valorizaci. V lednu 2027 tak opozdilcům ještě papírový dopis nepřijde. Samotné peníze navíc ale dostanou v plné výši a včas.
Služba je pro většinu lidí zpoplatněna
Doručení listinného oznámení poštou podléhá poplatku. Úřad cenu určuje podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé nemusí hradit částku předem, úřad jim ji automaticky strhne z lednové splátky důchodu.
|Způsob doručení oznámení
|Cena za doručení
|Osobní vyzvednutí na pobočce ČSSZ
|Zdarma
|Zaslání do datové schránky fyzické osoby
|Zdarma
|Stažení z ePortálu ČSSZ
|Zdarma
|Doručení poštou pro lidi narozené před 1. 1. 1955
|Zdarma na žádost
|Doručení poštou pro lidi narozené od 1. 1. 1955
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Poplatek podle ceníku pošty
Výjimka z placení poštovného platí pro příjemce narozené před 1. lednem 1955. Těmto starším lidem zasílá Česká správa sociálního zabezpečení listinu na adresu bez poplatku. I oni však musí o poštovní doručení předem požádat. Bez žádosti úřad dokument nevytiskne ani této věkové skupině.
Elektronická verze platí stejně jako papírová
Zájemci mohou získat papírové oznámení o valorizaci bez poplatku při osobní návštěvě. K dispozici je zdarma na kterékoli okresní správě sociálního zabezpečení. Dopis úřad doručí bezplatně také všem vlastníkům datové schránky fyzické osoby. Systém ho do schránky vygeneruje automaticky bez předchozí žádosti.
Ostatní si mohou dokument zdarma stáhnout po přihlášení na ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Elektronická podoba obsahuje otisk razítka i faksimile podpisu příslušného pracovníka. Platí proto naprosto stejně jako klasická listinná varianta. O připraveném dokumentu systém informuje uživatele notifikací na e-mail zadaný při spuštění služby. Tuto adresu nelze zadat dodatečně.
Zvláštní pravidlo platí pro právnické osoby zastupující klienty s výplatou penze od 2. do 14. dne v měsíci. Těmto zástupcům přijde e-mail až po zpracování všech dat, tedy nejpozději 14. dne v měsíci.
Při přípravě podkladů systém v době valorizace generuje téměř tři miliony dokumentů. Česká správa sociálního zabezpečení proto doporučuje, aby lidé elektronickou službu využili nejdříve v den splatnosti svého důchodu. Včasné využití služby podle úřadu zajistí, že informace budou aktuální a systém poběží bez komplikací.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, eportal.cssz, cssz.gov).