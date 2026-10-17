Vémola a Muradov poodkryli Kinclovy slabiny. Humburger díky nim přesně ví, kde má v sobotu udeřit

- Dominik Humburger a Patrik Kincl obstarají v sobotu 17. října hlavní zápas turnaje Oktagon 95 v Karlových Varech.
MMA novinky
- Voják z Liberce se připravuje v Monster Gymu po boku Karlose Vémoly a Machmuda Muradova.
Centrum
- Oba hvězdní parťáci mu předali osobní zkušenosti z vlastních zápasů proti Kinclovi a upozornili na věci, které bývalému šampionovi v boji nechutnají.
SportWin
- Humburger vidí soupeřovu potenciální slabinu v tom, že v kleci nad každým krokem až příliš přemýšlí.
MMA novinky
- Kincl chce naopak vsadit na psychický tlak a dostat mladšího vyzyvatele hned po prvním kole do úzkých.
MMA novinky
Tři muži z jedné tělocvičny a společný terč
Příprava na největší český zápas podzimu svedla dohromady zajímavou společnost. Profesionální voják Dominik Humburger ladil formu v pražském Monster Gymu, kde se na žíněnce potkával s veteránem Karlosem Vémolou i prozatímním šampionem střední váhy Machmudem Muradovem. Obě opory domácí scény přitom v posledních dnech plnily titulky i mimo samotné tréninky, když Vémola odmítl deset milionů od nové organizace G MMA a Muradov lukrativní nabídku přijal. V tělocvičně je však spojovalo jediné téma, kterým je sobotní vyzyvatel Patrik Kincl.
Právě s královéhradeckým rodákem mají oba hvězdní bojovníci bohaté zkušenosti přímo ze zápasové klece. První český přemožitel z UFC Karlos Vémola s ním svedl dvě ostře sledované bitvy s vyrovnanou bilancí jedné výhry a jedné porážky, zatímco uzbecký přízrak Machmud Muradov ho loni v červnu dokázal jednoznačně přebodovat. Svého mladšího parťáka tak během sparringských kol zásobovali postřehy o tom, co bývalému králi divize v boji nejvíce vadí. Ačkoli si liberecký ranař přesný taktický recept nechal pro sebe, samotný Vémola v hodnocení bitvy vyzdvihl Humburgerovo bojové srdce.
Kolem bývalého šampiona střední váhy se v českých tělocvičnách dlouhodobě šíří nejrůznější zákulisní řeči, jenže ty jdou mimo pozornost osmadvacetiletého vyzyvatele. Zkušenějšího soka vnímá čistě sportovní optikou. „Patrika osobně neznám, na kafi jsme spolu nikdy nebyli. Jinak se ke mně chová víceméně slušně. Je to velmi zkušený bojovník a bývalý šampion, což o něčem vypovídá,“ uvedl Dominik Humburger v propagačním videu organizace Oktagon MMA, na které upozornil server MMAnovinky.cz.
Přirozená agrese proti šachové partii
Hlavní střet sobotního večera v Karlových Varech slibuje především náraz dvou zcela odlišných světů. Zatímco šestatřicetiletý veterán Patrik Kincl si zakládá na precizní přípravě a čtení soupeře, jeho o osm let mladší protivník hodlá rozpoutat peklo založené na tvrdých přestřelkách. Právě v přílišné kalkulaci vidí zástupce libereckého gymu největší trhlinu v brnění favorizovaného rivala.
„On je takový ten technický typ, více nad tím vším přemýšlí. Já se naproti tomu spíš řídím takovou tou přírodní agresí. Myslím si, že ho to právě někdy trochu svazuje. Možná přemýšlí až moc. Já mám to štěstí, že nemusím. Budu si u něj každopádně muset dávat pozor na velkou rozmanitost,“ poznamenal Dominik Humburger směrem ke komplexnosti svého soupeře.
Zkušený stratég z Hradce Králové si však z divokého stylu armádního reprezentanta těžkou hlavu nedělá a chystá na něj psychologickou past. Cílem je přečkat úvodní bouři a postupně přebrat otěže zápasu. „Nevím, co se s Dominikem stane po prvním kole, až přijde ten střet s realitou. U mě to bude o tom, abych byl pořád o krok před ním a dostal ho do takové jakoby schízy,“ pronesl Patrik Kincl s tím, že chce protivníka donutit k pochybnostem o sobě samém hned v zárodku bitvy. Kdo si v sobotu večer prosadí svou hru v karlovarské hale, ten se výrazně přiblíží titulové šanci ve střední váze.