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Před lety si zlomila krční páteř na dvou místech, teď spadla z eskalátoru. Kateřina Brožová musí k odborníkovi

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Kateřina Brožová uklouzla na eskalátoru v Praze, poranila si koleno a bederní páteř. Bolesti neustupují ani po dvou týdnech a herečka míří ke specialistovi.
Před lety si zlomila krční páteř na dvou místech, teď spadla z eskalátoru. Kateřina Brožová musí k odborníkovi

Před lety si zlomila krční páteř na dvou místech, teď spadla z eskalátoru. Kateřina Brožová musí k odborníkovi

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 10:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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