Před lety si zlomila krční páteř na dvou místech, teď spadla z eskalátoru. Kateřina Brožová musí k odborníkovi

Pro většinu lidí je uklouznutí na eskalátoru nepříjemnost, která za pár dní odezní. Pro Kateřinu Brožovou ne. VIP život připomíná, že před třiadvaceti lety totiž přežila těžkou autonehodu, při které si zlomila dva krční obratle, a od té doby žije s páteří, která jí každou ránu vrací s úroky. Když teď na podzim se zranila na pohyblivý schodech, nešlo jen o modřinu a pohmožděné koleno. Šlo o nový náraz na oblast těla, která už jednou málem nevydržela.
Nehoda, po které viděla smrt
Duben 2003, silnice u Jevan ve směru na Vyžlovku. Na zledovatělé vozovce dostala Brožová smyk, sjela do příkopu, narazila postupně do tří stromů a čelně do betonového můstku. iDNES popisovalo frakturu druhého obratle a zlomený nos. Sama herečka tehdy řekla, že „viděla smrt“. V pořadu 13. komnata České televize shrnuje situaci jako hrozbu ochrnutí a konce kariéry. Později Brožová upřesnila, že zlomené měla dva krční obratle. Následky se táhnou dodnes: silné migrény, chronické bolesti krční páteře, ramen a hlavy. Kvůli páteři přestala jezdit na koni a naučila se s omezeními fungovat, ale nikdy je úplně nepřekonala.
A teď v říjnu stála Brožová na kraji eskalátoru, když si vzpomněla, že chtěla ještě něco koupit. Nešikovně se otočila, a uklouzla. Výsledkem bylo poraněné koleno a bolest v bederní páteři. Na akci ve Face Fitness Academy Prague popsala, že potíže přetrvávají i po dvou týdnech, což je déle, než na co je u svých běžných epizod zvyklá. Právě ta délka ji znepokojuje. Brožová je zvyklá na bolesti zad, umí s nimi pracovat, ví, kdy odezní. Tentokrát neodezněly. Proto se rozhodla vyhledat profesora Pavla Koláře, přednostu Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství na 2. lékařské fakultě UK, který jí pomáhal už po autonehodě.
Proč je i banální pád jiný příběh
Staré zranění bylo v oblasti krční páteře, nové v bederní. Přímou medicínskou souvislost nikdo veřejně nepotvrdil. Jenže páteř funguje jako celek, a člověk, který dvacet let žije s následky zlomených krčních obratlů, kompenzuje pohyb jinak, zatěžuje jiné segmenty, reaguje na nárazy citlivěji. Brožová to ví z vlastní zkušenosti, a právě proto bere nynější bolest vážněji než průměrný pacient s pohmožděnými zády. Navzdory tomu uvedla, že koncert Pocta Václavu Hybšovi, plánovaný na 16. října, proběhne. Kombinace obavy a odolnosti ji provází od roku 2003; v jednom z rozhovorů řekla, že těžké situace vydržela hlavně kvůli dceři a že ji životní kotrmelce posunuly dál.
Na eskalátorech nedochází ke zraněním výjimečně. Podle dat citovaných MF DNES se třeba na eskalátorech pražského metra v roce 2013 stalo 441 úrazů, víc než jeden denně. Pražské metro přitom ročně přepraví stovky milionů cestujících. Případ Brožové ukazuje, že stačí jen nepozorné otočení. Herečka zatím čeká na vyšetření u profesora Koláře. Její páteř si pamatuje všechno a každý nový pád je rozhovor s historií, která začala na zledovatělé silnici u Jevan před třiadvaceti lety.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová