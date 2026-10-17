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AI od Anthropicu sama vyplnila formulář policie a nahlásila smyšlenou vraždu. Firma to zjistila až po dvou měsících

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Jazykový model Claude Haiku 4.5 odeslal falešný tip k reálné nevyřešené vraždě do formuláře filadelfské policie. Anthropic na to přišel po 2 měsících.
Policejní vozidlo San Francisco

Policejní vozidlo San Francisco

Zdroj: Dietmar Rabich / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 10:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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