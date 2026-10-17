Podlaha zachytává obrovské množství nečistot. Každý typ povrchu však vyžaduje jiný a správně zvolený způsob čištění

Pokud se při každém úklidu nejvíce perete s údržbou podlah, vyzkoušejte několik tipů, které vás navedou, jak o jednotlivé druhy povrchů pečovat.
Příjemnou a pohodlnou domácnost nedělá pouze hezký nábytek, ale především čistota. Pečlivý úklid interiéru je základ pro to, abyste se doma cítili dobře. Především podlahy jsou podrobeny největší zátěži,
denně jsou vystaveny příchodům a odchodům, které za sebou zanechávají spoustu nečistot a bakterií. Zkuste některé z níže uvedených postupů, abyste u sebe doma zajistili zářivou čistotu a nebáli se chodit po zemi naboso. Prach, špína a mikrobi
Prach, špína a mikrobi ovlivňují nejen kvalitu vašich podlah, ale i vzduch uvnitř domu. Proto je nezbytná pravidelná údržba, a to jak z estetického, tak i zdravotního hlediska. Je však
potřeba si uvědomit, že každý typ podlahy je jiný, a proto vyžaduje svou zvláštní péči. Některé produkty, i ty přírodní, nemusí být vhodné na podlahy, které máte doma. Péče o mramorovou podlahu
Než se pustíte do samotného úklidu, doporučujeme, abyste místnost uklidili tak, abyste se podlaze mohli věnovat jako poslední. Utřete a vysajte prach, zbavte zem všech věcí, které na ni nepatří, a zkrátka a dobře si ji připravte na samotné vytírání.
Pokud máte žulové, mramorové nebo kamenné podlahy a chcete použít ekologicky šetrné produkty, které zároveň příliš nestojí, můžete si připravit čistič s těmito přírodními složkami.
2 PL jedlé sody, 1 PL tekutého marseilleského mýdla, 2 l vody.
Vodu nalijte do kýblu, přidejte jedlou sodu a marseillské mýdlo a vše promíchejte, aby se obě složky ve vodě krásně rozpustily. Namočte mop a vytřete
celý povrch podlahy, abyste se zbavili špíny i nepříjemného zápachu. V případě kamene, žuly nebo mramoru se nedoporučuje používat kyselé přípravky, například ocet, citrón nebo kyselinu citrónovou. Časem by se totiž mohla podlaha poškodit. Čištění podlahy z dlaždic
Máte-li doma dlaždice, pak víte, že mají sklon k rychlému znečištění, spáry časem ztmavnou a vypadají ošklivě. Chcete-li se zbavit špinavých dlaždic,
použijte prostředek na mytí nádobí naředěný vodou. V podstatě mýdlovou vodou připravenou na mytí nádobí můžete setřít všechny dlážděné povrchy u sebe doma. Fotografie: Freepik
Spáry můžete vyčistit opět jedlou sodou. Má silné čisticí účinky a zároveň je bělicím prostředkem. Smíchejte
tři díly jedlé sody s jedním dílem vody a vytvořte pastu. Štětcem ji můžete rozetřít do spár mezi dlaždice a poté vydrhnout. Před opláchnutím nechte směs několik minut působit. Údržba podlahy z parket
Dřevěný povrch je velice náchylný na různé nečistoty i poškození. Je jemný, a proto vyžaduje zvláštní péči. Chcete-li ho vyčistit, připravte si tyto složky:
2 PL jedlé sody, 1 PL kastilského mýdla, 2 l vody.
Vše smíchejte v jednom kbelíku, namočte do roztoku mop a podlahu vytřete. Poté dřevěný povrch osušte suchým hadrem, aby na parketách nezůstaly stopy po vlhkosti.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Na podlaze se vyskytuje nejvíce špíny. Dbejte na to, že každý druh povrchu čistíte správně appeared first on BydlímeÚtulně.cz.