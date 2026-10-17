Plovoucí lahev ani dřevo sud na dešťovou vodu v mrazu nezachrání. Ledová zátka u hladiny vytvoří tlak a roztrhne dno

Ponechání napuštěného plastového sudu nebo tisícihlitrového IBC kontejneru pod okapem přes zimu končí na jaře téměř jistě prasklou nádobou a vytopeným okolím základů domu. Mnoho zahrádkářů stále spoléhá na starou radu a do hladiny zatíží plastovou lahev s pískem či dřevěný špalek, jenže fyzika mrznoucí vody v uzavřeném sloupci funguje jinak a plovák na hladině spodní švy ani výpustný kohout před roztržením neochrání.
Zachycování srážek ze střechy patří k nejjednodušším způsobům, jak na zahradě ušetřit desítky kubíků pitné vody ročně, přičemž
Státní fond životního prostředí České republiky v programu Dešťovka dlouhodobě připomíná, že celoroční provoz bez rizika zamrznutí zvládají pouze podzemní akumulační nádrže uložené v nezámrzné hloubce. Nadzemní plastové sudy, designové imitace dřevěných kádí i velké plastové nádrže v kovové kleci naproti tomu promrzají ze všech stran. Jakmile teploty klesnou pod bod mrazu na několik dní v kuse, promění se stojatá voda v destruktivní lis, který dokáže zdeformovat stěny z vysokohustotního polyetylenu a rozlomit kovové i plastové armatury. Proč plovoucí PET lahev s pískem ani poleno v sudu nefungují
Mezi majiteli zahrad se dědí zdánlivě logický trik spočívající v tom, že se do plného sudu vhodí zpola naplněná plastová lahev s pískem, kus pěnového polystyrenu nebo dřevěné poleno. Zastánci této metody předpokládají, že mrznoucí led bude místo do stěn nádoby tlačit do měkké plastové lahve, kterou jednoduše zmáčkne, a sud tak přečká zimu plný vody připravené na jarní zalévání. Tento předpoklad ale selhává hned při prvním silnějším mrazu, který trvá déle než dvě noci po sobě.
Voda při přeměně v led zvětšuje svůj objem přibližně o devět procent. V běžném dvěstělitrovém sudu to znamená nárůst objemu o osmnáct litrů a v tisícihlitrovém IBC kontejneru dokonce o devadesát litrů ledu navíc. Zásadní problém spočívá ve směru, jakým nádoba promrzá. Mrazivý vzduch ochlazuje sud nejrychleji shora od volné hladiny a po obvodu tenkých plastových stěn, zatímco u dna se drží teplejší voda o teplotě kolem čtyř stupňů Celsia.
Na hladině se proto jako první vytvoří pevná ledová krusta o tloušťce několika centimetrů, která plovoucí PET lahev i dřevěný špalek neprodyšně zamrazí u horního okraje nádoby. Tato vrstva ledu zafunguje jako dokonalá zátka. Když v dalších dnech mráz postupuje směrem ke dnu, začne mrznout voda uzavřená pod ledovým příkrovem. Protože je kapalina nestlačitelná a směrem vzhůru jí brání v rozpínání silná ledová deska, přenáší se veškerý hydrostatický tlak směrem dolů a do bočních stěn u dna. Právě ve spodní třetině se pak plastový sud vyboulí, zbělá v místě ohybu a ve spodním švu praskne, zatímco lahev nahoře v ledu zůstane téměř nedotčená.
Vypuštění bazénu do sucha skončí absolutní katastrofou. Obrovský tlak promrzající okolní zeminy prázdnou plastovou vanu neúprosně rozdrtí a zprohýbá Jak mráz ničí jednotlivé typy nadzemních nádob na dešťovku
Každý typ zahradní nádrže má jiné konstrukční slabiny, které se při zamrznutí projeví specifickým druhem poškození. Ani silnostěnný plast nepředstavuje záruku, že nádoba tlak rozpínajícího se ledu vydrží bez úhony.
Typ nádoby na vodu Nejčastější místo prasknutí v mrazu Doporučený způsob uložení přes zimu Klasický zelený sud z polypropylenu (100 až 300 l) Spodní obvodový šev, dno a křehký horní lem Zcela vylít, vymýt usazeniny, otočit dnem vzhůru nebo schovat pod střechu Designový sloupový sud a imitace dřeva (250 až 500 l) Zalisovaný kovový či plastový závit pro výpustný kohout Vypustit přes spodní zátku, demontovat kohoutek a uzavřít horní víko IBC kontejner v ocelové kleci (600 až 1000 l) Klapkový či kulový výpustný ventil a spodní roh plastové vany Vypustit, podložit zadní stranu pro odtok zbytku vody a nechat ventil otevřený Skládací PVC sud s výztuhami (200 až 500 l) Svařované švy plachty a plastové průchodky ve dně Vypustit, vysušit, rozebrat nosné tyče a uložit v bezmrazé místnosti
Zvláštní pozornost vyžadují obyčejné tenkostěnné zelené sudy z polypropylenu. Tento materiál s klesající teplotou výrazně křehne a při teplotách pod minus pět stupňů Celsia ztrácí pružnost. Pokud do takového zamrzlého sudu omylem kopnete, udeříte do něj lopatou při odhazování sněhu nebo se pokusíte led na hladině rozbít sekerou či železnou tyčí, stěna nádoby se roztříští podobně jako sklo.
U IBC kontejnerů praská v mrazu především spodní výpustný ventil, ve kterém zůstane uvězněná voda. Foto: Frank C. Müller / Wikimedia CC 4.0 Skrytá past IBC kontejnerů: Voda uvězněná ve spodním ventilu
Tisícilitrové IBC kontejnery v pozinkované kleci na paletě jsou vyrobeny z houževnatého vysokohustotního polyetylenu, který snese značné prohnutí stěn. Přesto jich na jaře končí tisíce s neopravitelným únikem vody. Na vině je téměř vždy spodní výpustný ventil a tvar samotného dna nádrže.
Výpustný kohout na spodní straně kontejneru totiž nikdy neleží v naprosté rovině s nejnižším bodem plastové vany. I když ventil na podzim otevřete a necháte vodu volně vytéct, zůstane na dně nádoby vrstva tří až pěti centimetrů vody, což u plochy zhruba jednoho metru čtverečního představuje třicet až padesát litrů tekutiny. Ještě nebezpečnější je situace, kdy majitel po vypuštění nádrže spodní ventil opět uzavře, aby dovnitř nelezl hmyz nebo nenapadalo listí.
U kulových ventilů zůstává v zavřené poloze uvnitř duté koule uzavřená malá komůrka vody. Jakmile udeří mráz, tento nepatrný objem ledu nemá kam uhnout a roztrhne tělo ventilu zevnitř. Stejný problém postihuje i klapkové ventily, za jejichž uzavřenou klapkou se drží zbytková voda z mírně nakloněného dna. Protože je u mnoha typů IBC kontejnerů výpustný ventil navařený přímo na hrdlo vnitřní vany nebo využívá atypický hrubý závit, bývá jeho výměna složitá a často dražší než pořízení jiného staršího kontejneru. Podobně zranitelné jsou také běžné kovové kohoutky na fasádě domu, u nichž je včasné
zazimování venkovního kohoutu a vypuštění vody z potrubí jedinou jistotou, jak předejít prasknutí armatury ve zdi.
Nejoblíbenější zahrádkářský zlozvyk končí fatální havárií. Stará deka na dně šachty natáhne vlhkost a promění se v tvrdý betonový led obalující drahý přístroj Co se stane, když v okapovém svodu nepřepnete sběrač dešťové vody
Samotné vylití sudu představuje jen polovinu úspěšného zazimování. Druhou kritickou chybou je ponechání okapového sběrače v letním provozním režimu. Sběrače instalované do svislého okapového svodu jsou vybaveny vnitřní gumovou manžetou nebo výklopnou klapkou a boční propojovací hadicí, která odvádí vodu do přistaveného sudu.
Pokud sud na podzim pouze vypustíte, případně ho přiklopíte víkem, ale sběrač v okapu neuzavřete a neodpojíte přívodní hadici, naplní se nádoba znovu už při prvním listopadovém dešti nebo prosincové oblevě. Ještě horší scénář nastává ve chvíli, kdy výstup ze sběrače zaslepíte zátkou, ale vnitřní klapku necháte otevřenou. Tající sníh ze střechy pak natéká do slepého ramene sběrače, kde přes noc zmrzne. Vzniklý ledový špunt postupně ucpe celý průřez okapového svodu. Voda z dalších srážek pak nemůže odtékat do kanalizace ani do vsaku, stoupá ve svodu vzhůru, mrzne uvnitř plechové či plastové roury a v mrazu ji roztrhne ve švu. Aby celý systém odvodnění střechy fungoval před mrazy bez překážek, vyplatí se spojit odstavení sudů s důkladným
čištěním okapů a svodů od napadaného listí, které jinak ve sběrači vytvoří nepropustnou zátku. Po vypuštění sudu je nutné odpojit přívodní trubku ze sběrače v okapu, aby do nádoby nenatekla zimní břečka. Kam vypustit stovky litrů vody na podzim, abyste nepodmáčeli dům
Vypuštění dvou nebo tří propojených IBC kontejnerů najednou znamená uvolnit na pozemek tisíce litrů vody v době, kdy je podzimní půda již silně nasycená srážkami a stromy bez listí neodpařují téměř žádnou vláhu. Pokud otevřete ventil naplno přímo u zdi domu, voda se nestihne vsáknout, proteče podél základových pasů do podloží nebo steče po svahu na vedlejší parcelu.
Z hlediska stavebních předpisů přitom platí jasná pravidla pro nakládání se srážkami na pozemku. Podle
ustanovení § 36 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, musí být odvádění srážkových vod ze stavby vyřešeno tak, aby nedocházelo k podmáčení samotné stavby ani sousedních pozemků a staveb. Na tuto povinnost navazuje i občanský zákoník, který zakazuje svádět vodu na cizí nemovitost v důsledku úprav terénu či odvodňovacího zařízení. Vodu ze sudů proto nikdy nevypouštějte jednorázovým proudem těsně u soklu budovy ani k hranici sousedova plotu.
Nejšetrnějším řešením je napojit na výpustný ventil zahradní hadici a vodu během několika dnů postupně rozvést ke kořenům stálezelených dřevin, rododendronů, tújí a nově vysazených ovocných stromků, kterým vydatná zálivka před zamrznutím půdy pomůže překonat zimní sucho. Zbytek vody lze hadicí odvést do štěrkového vsakovacího průlehu v nižší části vlastní zahrady nebo zpět do revizního kusu dešťového svodu napojeného na vsakovací galerii.
Voda ze sousedova okapu teče na váš pozemek. Můžete požadovat úpravu stavby Správný postup zazimování sudů a IBC nádrží krok za krokem
Aby nadzemní nádrže i veškeré příslušenství přečkaly zimu bez jediné praskliny a na jaře byly okamžitě připravené k provozu, stačí před příchodem trvalých mrazů dodržet následující pracovní postup:
Přepněte klapku okapového sběrače do zimní polohy, čímž přesměrujete veškerou vodu ze střechy zpět do svislého svodu, a odpojte propojovací hadici vedoucí do sudu. Pokud ze sudu čerpáte vodu ponorným čerpadlem, odpojte ho od elektrické sítě, vytáhněte z nádrže, vylijte z jeho komory zbytkovou vodu a uložte ho v garáži nebo ve sklepě, kde teplota neklesá pod nulu. Pomocí zahradní hadice vypusťte vodu z nádoby ke stálezeleným keřům nebo do vsaku v dostatečné vzdálenosti od základů domu. Z vnitřních stěn a dna sudu vymyjte mazlavý organický kal, jehličí a tlející listí, které by přes zimu v plastu zaschlo a na jaře způsobovalo zápach čerstvě zachycené vody. Lehké plastové sudy otočte dnem vzhůru a podložte je dvěma dřevěnými hranolky, aby pod okraj mohl proudit vzduch a vítr prázdný sud neodfoukl po zahradě. U těžkých sloupových nádrží a IBC kontejnerů, které nelze otočit, podložte zadní část palety dřevěným klínem, aby vytekla i poslední louže u dna, nasazovací horní víko pevně uzavřete a spodní výpustný ventil nechte po celou zimu plně otevřený. Při polovičním pootevření kulového ventilu pod úhlem pětačtyřiceti stupňů se uvolní i zbytková kapka vody z prostoru kolem koule v těle kohoutu, čímž definitivně zabráníte jeho roztržení mrazem. Zdroje fotografií plastove_sudy_na_destovou_vodu_okapovy_svod: Pavel Ševela / Wikimedia CC 3.0 ibc_kontejner_na_vodu_kovova_klec_vypustny_ventil: Frank C. Müller / Wikimedia CC 4.0 sud_na_destovou_vodu_kohoutek_pripojeni_svodu: Kolforn / Wikimedia CC 4.0