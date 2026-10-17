Nemocnice ve Stodu otevřela novou revmatologickou ambulanci

„Nabízíme poradenství, diagnostiku a komplexní péči o pacienty jak s typickými revmatologickými potížemi, tak i dalšími potížemi interního charakteru, které s touto odborností souvisí. Pod pojem revma totiž spadají desítky dílčích diagnóz a potíží, které ovlivňují i jiné systémy a mají tedy přesah do jiných specializací, jako jsou třeba kožní nebo plicní,“ uvedl lékař Pavel Jeremiáš, který ambulanci vede.
Lékař nejprve zjišťuje charakter a rozsah různých potíží a následně objedná pacienta k detailnímu vyšetření dle naléhavosti stavu. „Následně zahájíme léčbu a dle domluvy zařadíme pacienta do dlouhodobé péče. Lhůty na vstupní vyšetření jsou v tuto chvíli krátké,“ popsal proces vyšetření v nové ambulanci Jeremiáš.
Podle něj je přitom obvyklá čekací doba do ordinací revmatologů v řádech týdnů i měsíců. Do té stodské se lze objednat už nyní telefonicky, mailem nebo online přes systém zdravotnických služeb Medevio.
Pro koho je revmatologická ambulance určená? Typickými revmatologickými pacienty jsou lidé s bolestmi kloubu a otoky kloubu po úrazu nebo v menší míře i s bolestmi a otoky kloubu bez souvislosti s úrazem, které trvají alespoň dva týdny. Obojí se týká hlavně malých kloubů například na rukou, v zápěstí nebo na noze. „Dále se jedná o pacienty s bolestmi ramen, případně i okolních svalů, které limitují nebo přímo znemožňují zvednout paži do výšky,“ popsal stodský revmatolog. „A častým příznakem revmatologických potíží jsou i opakující se bolesti nebo ztuhlost kloubů v noci nebo ráno po probuzení,“ dodal.
Dalšími příznaky jsou chronické bolesti bederní páteře spojené s ranní ztuhlostí, které odezní cvičením nebo rozhýbáním během dne. Revma v kolenou se pak projevuje i pocitem, že kloub hřeje, po spánku nebo delším odpočinku ztuhne a je omezen pohyb do stran. Vedlejšími příznaky jsou i kožní projevy například vyrážky nebo potíže s dýcháním nebo močením.
Stodská nemocnice postupně rozšiřuje nabídku péče. V posledních dvou letech otevřela například ambulanci ISCH ischemických chorob a srdeční, poradnu pro chronické a špatně se hojící rány, druhou ortopedickou a cévní ambulanci nebo nutriční poradnu. „Z těchto důvodů jsme také museli vybudovat dvě nové ordinace ve vedlejší budově a v posledních měsících probíhají také časté stavební úpravy v ambulantní části nemocnice, abychom připravili pro všechny provozy a pacienty ideální a příjemné prostředí. Revmatologická ambulance se nachází ve spojovacím krčku mezi ambulantním a lůžkovým traktem,“ doplnil ředitel nemocnice Daniel Hajšman.