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Nemocnice ve Stodu otevřela novou revmatologickou ambulanci

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Pacienti s revmatologickými potížemi mají ve stodské nemocnici možnost si zkrátit cestu ke specialistovi. Nemocnice minulý týden otevřela novou revmatologickou ambulanci.
Nemocnice ve Stodu otevřela novou revmatologickou ambulanci

Nemocnice ve Stodu otevřela novou revmatologickou ambulanci

Zdroj: Nemocnice Stod
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 09:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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