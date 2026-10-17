Velký test salámů 2026: Na předních příčkách skončily ty, které většina z nás přehlíží

je snad jednou z Salám nejklasičtějších potravin . Najdeme ho v obložených chlebech, na studených mísách, ve české kuchyně svačinách i jako rychlou pochoutku k pečivu, v lednici mívá aspoň jedno balení skoro každý. A i když všechny výrobky vypadají na první pohled dost podobně, rozdíly mezi levným plátkovým salámem a kvalitnější fermentovanou variantou mohou být obrovské. Co ovlivňuje kvalitu
Zatímco některé salámy stojí hlavně na
ceně a jednoduchém složení, jiné staví na delším zrání, kvalitnější surovině a výraznější chuti. Právě u trvanlivých salámů hraje velkou roli nejen množství použitého masa, ale také způsob výroby, podíl tuku, koření nebo samotný proces fermentace.
V našem testu jsme porovnali běžně dostupné výrobky z obchodů – od levných
Vysočin až po prémiové salámy s ušlechtilou plísní. Hodnotili jsme především chuť, vůni, strukturu, kvalitu surovin a samozřejmě také to, zda výrobek odpovídá své ceně. Jak se salám vyrábí?
Tradiční salám vzniká zpracováním masa, nejčastěji vepřového a hovězího, které se mele nebo seká společně s tukem, solí a kořením. U trvanlivých salámů následuje proces zrání, při kterém pracují
startovací kultury mikroorganismů. Ty pomáhají vytvořit typickou chuť, aroma a zároveň snižují množství vody ve výrobku, díky čemuž je salám déle trvanlivý.
Fermentované salámy, jako například uherský salám nebo některé druhy loveckých salámů, zrají několik týdnů v kontrolovaných podmínkách. Během zrání získávají výraznější chuť, pevnější strukturu a charakteristickou vůni. Tepelně opracované salámy jsou naopak vyráběny rychleji a mají obvykle jemnější strukturu. Je salám zdravý?
Salámy patří mezi
zpracované masné výrobky, které by měly být konzumovány jen občas. Obsahují kvalitní živočišné bílkoviny, železo, zinek a vitaminy skupiny B, zároveň ale často obsahují vyšší množství soli a nasycených tuků.
U trvanlivých salámů se běžně používají konzervanty, například dusitany (E250), které pomáhají bránit růstu nebezpečných bakterií a udržují typickou barvu masa. Při nadměrné konzumaci velkého množství zpracovaných masných výrobků však odborníci upozorňují na možné zdravotní riziko spojené zejména s vysokým příjmem soli a některých konzervačních látek. Nejlepší volbou jsou proto výrobky s vyšším podílem masa, kratším složením a přirozeným procesem zrání. Co jsme hodnotili
Při testu jsme se zaměřili hlavně na
chuť, vůni, strukturu masa, poměr tuku a libové složky a celkový dojem při konzumaci. U fermentovaných salámů jsme hodnotili také intenzitu zrání, typickou nakyslost a charakteristické aroma.
Důležitým kritériem bylo také
složení – zajímalo nás množství použitého masa, délka seznamu ingrediencí a přítomnost zbytečných přísad. Nakonec jsme zohlednili i poměr ceny a kvality, protože nejdražší výrobek nemusí automaticky znamenat nejlepší chuťový zážitek. Recenze produktů Albert Lovecký salám krájený | 75 g – 21,90 Kč
Levnější lovecký salám, který příjemně překvapil jednoduchým složením a výraznou masovou chutí. Díky použití 140 g masa na 100 g výrobku působí poctivěji než některé konkurenční výrobky v podobné cenové kategorii. Chuť je jemně uzená, lehce kořeněná, struktura pevná a dobře se hodí na běžnou svačinu nebo studenou mísu.
Klady: dobrý poměr cena/kvalita, vysoký podíl masa, příjemná chuť Zápory: méně výrazné aroma oproti prémiovým salámům Česká chuť Poličan | 75 g – 24,90 Kč
Tradiční český fermentovaný salám, který vznikl jako domácí alternativa uherského salámu. Nabízí výraznější chuť, příjemnou vůni koření a typickou lehce nakyslou chuť způsobenou zráním. Struktura je pevná, ale stále příjemně křehká. Za svou cenu patří mezi velmi povedené výrobky.
Klady: tradiční receptura, dobrá chuť, fermentace Zápory: výraznější slanost Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Velký test salámů 2026 Česká chuť Turistický salám krájený | 100 g – 35,90 Kč
Klasický turistický salám s tradiční českou chutí. Nabízí vyvážený poměr masa a tuku, jemnou vůni česneku a koření a příjemně pevnou konzistenci. Není tak výrazný jako fermentované speciality, ale jako běžný salám na pečivo funguje dobře.
Klady: tradiční chuť, slušné složení, univerzální použití Zápory: méně výrazný charakter Kostelecký uherák krájený | 100 g – 51,90 Kč
Jeden z nejlepších výrobků testu. Díky minimálně 42 dnům zrání a ušlechtilé bílé plísni nabízí výrazné aroma, komplexní chuť a pevnou strukturu. Salám má typickou lehce nasládlou, kořeněnou chuť s příjemným dozvukem. Je ideální spíše k pomalému vychutnání než jako obyčejná svačina.
Klady: dlouhé zrání, výrazná chuť, kvalitní zpracování Zápory: vyšší cena Albert Excellent Salami Extra | 85 g – 52,90 Kč
Prémiově působící salám španělského typu. Chuťově je jemnější, s lehce kouřovým aroma a příjemnou kořeněností. Oproti nejlepším fermentovaným salámům ale působí trochu průmyslověji a ve složení najdeme více přidaných látek.
Klady: zajímavá chuť, dobrá struktura Zápory: složitější složení Albert Excellent Spianata Romana | 80 g – 66,90 Kč
Nejdražší salám v testu a zároveň jeden z nejzajímavějších. Italská receptura nabízí jemnou pikantnost, výraznou vůni pepře a velmi příjemnou masovou strukturu. Chuť je elegantní a vyvážená, ale vysoká cena znamená, že jde spíše o příležitostnou delikatesu.
Klady: výborná chuť, kvalitní receptura, italský styl Zápory: vysoká cena Uzeniny Příbram Vysočina krájená | 100 g – 29,90 Kč
Poctivá česká klasika. Salám nabízí výraznou uzenou vůni, pevnou strukturu a tradiční chuť česneku a koření. Ve své cenové kategorii patří k lepším volbám, i když chuťově nedosahuje úrovně fermentovaných salámů.
Klady: dobrá cena, tradiční chuť, dostatek masa Zápory: jednodušší charakter Česká chuť Vysočina | 100 g – 29,90 Kč
Typická česká Vysočina s výraznější chutí a vyšším obsahem energie. Struktura je pevná, chuť masová a lehce kořeněná. Ovšem ve srovnání s některými konkurenty působí trochu slaněji a méně jemně.
Klady: tradiční receptura, dobrá dostupnost Zápory: vyšší slanost, méně jemná textura Albert Vysočina | 300 g – 44,90 Kč
Nejlevnější varianta testu přepočtená na kilogram. Nabízí klasickou chuť Vysočiny, lehce uzené aroma a pevnou strukturu. Nejde o prémiový výrobek, ale jako běžný salám do domácnosti nabízí slušný poměr ceny a výkonu.
Klady: nízká cena, velké balení, univerzální použití Zápory: jednodušší chuť Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Velký test trvanlivých salámů Kostelecké Uzeniny Křemešník mini salám | 180 g – 79,90 Kč
Prémiový fermentovaný salám s bílou plísní a třicetidenním zráním. Nabízí výraznější aroma, jemnou strukturu a příjemně vyzrálou chuť. Je o něco méně intenzivní než Kostelecký uherák, ale stále patří mezi nejlepší výrobky testu.
Klady: kvalitní zrání, výrazná chuť, prémiový charakter Zápory: vyšší cena Shrnutí
Test ukázal, že mezi trvanlivými salámy existují velké rozdíly. Nejlevnější výrobky nemusí být automaticky špatné – některé Vysočiny nebo lovecké salámy nabídnou velmi slušný poměr ceny a chuti.
Pokud ale hledáte skutečný chuťový zážitek, vítězí salámy s delším zráním a kvalitnější výrobou. Uheráky a italské fermentované salámy nabídnou výraznější aroma, komplexnější chuť a lepší strukturu.
Na běžné pečivo se vyplatí sáhnout po levnějších variantách, na slavnostní tabuli nebo k vínu mají své místo prémiové fermentované výrobky.
Žebříček (od nejlepšího po nejhorší) Kostelecký uherák krájený Albert Excellent Spianata Romana Kostelecké Uzeniny Křemešník mini salám Česká chuť Poličan Albert Lovecký salám Albert Excellent Salami Extra Uzeniny Příbram Vysočina Česká chuť Turistický salám Česká chuť Vysočina Albert Vysočina
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