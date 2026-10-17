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Velký test salámů 2026: Na předních příčkách skončily ty, které většina z nás přehlíží

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Trvanlivé salámy patří mezi stálice českých lednic - od obyčejné Vysočiny až po prémiové fermentované speciality. Otestovali jsme 10 výrobků.
Salámy z Albertu

Salámy z Albertu

Zdroj: Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Velký test salámů 2026
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 17.10.2026 10:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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