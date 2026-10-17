Vémola odhalil pikantnosti z manželství s Lelou: Zákaz jiných žen mu vadil

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Karlos Vémola (41) se rozpovídal o svém soukromí a rozhodně si nebral servítky. V rozhovoru pro Expres.cz promluvil nejen o nové partnerce Monice, která ho podržela v nejtěžších chvílích, ale také o manželství s Lelou (37). Přiznal, co všechno mu během společného soužití zakazovala, a zavzpomínal i na omezení týkající se jiných žen. Nyní si pochvaluje svobodu.
Nová láska ho podržela
Karlos Vémola má za sebou náročné životní období. Po rozchodu s Lelou Ceterovou však našel oporu v nové partnerce Monice, která ho nedávno přijela podpořit také na turnaj do Frankfurtu.
"Někdo rád holky, jiný vdolky. Já mám bohužel rád obojí, takže sám asi nikdy dlouho nebudu. Monika mě určitě na té mojí cestě k tomu zápasu dost pomohla. Spoustu lidí se ode mě odvrátilo a spoustu lidí mi v těch sra*kách nepřálo. Určitě jsem nebyl člověk, se kterým bylo příjemné trávit čas. A přesto to nějak zvládla, fungovalo to a nějak to funguje. Takže jsem za to rád," svěřil se Vémola pro Expres. Přestože o své nové partnerce hovoří s vděčností, přesnou délku jejich vztahu prozradit nedokázal. Na otázku, jak dlouho tvoří pár, reagoval se smíchem. "Mám už vymlácenou hlavu, to bych také rád věděl," zavtipkoval. Vémola vyvrátil spekulace o nevěře
Kolem vztahu Karlose Vémoly a Moniky se v minulosti objevila řada spekulací. Některé naznačovaly, že se dvojice znala již v době, kdy zápasník ještě žil s Lelou. Podle Vémoly se však podobná tvrzení nezakládají na pravdě.
"Bylo spoustu spekulací a slyšel jsem to i od Lely, že se známe, bůhví jestli rok nebo dva roky. Že před narozením Arnolda a takové. To je úplná blbost," ohradil se zápasník. Následně vysvětlil, kdy Moniku poprvé zaregistroval. Stalo se tak podle jeho slov až po zápase s Attilou Véghem, kdy si všiml, že se fotografovala s rapperem Rytmusem. V té době už byl jeho syn Arnold na světě.
Vémola zároveň zdůraznil, že jejich bližší kontakt přišel až po rozpadu vztahu s Lelou a po jeho pobytu ve vazbě.
"Když jsme se začali opravdu stýkat, tak až poté, co jsme byli s Lelou rozejití. Bylo to až po té vazbě, protože ve vazbě jsme se stýkat asi nemohli," vysvětlil. Právě po návratu z vazby se ocitl v mimořádně složité situaci. "Až když jsem vylezl a hroutil se mi život, tak bylo pár lidí, kteří mi pomohli. A jedním z těch lidí, kteří mě podrželi, když jsem na tom byl nejhůř, byla právě Monika," pokračoval Karlos Vémola. "Ona miluje bojové sporty a asi si mě všimla. Pořád se o tom baví, poslouchá všechny podcasty, MMA letem světem a tak dál. Furt se mě na to ptá. Má to najeté a nastudované. Je velkým fanouškem tohoto sportu," pochvaloval si Vémola. Lela nesnášela jeho zvířata
Zatímco o Monice mluvil Vémola pozitivně, při vzpomínání na soužití s Lelou otevřel téma jejich rozdílných povah. Jedním z největších problémů měla být podle jeho slov láska k exotickým zvířatům.
"Jak já je miluji, tak ona je hodně nenáviděla. Pro ni to bylo za trest. Já říkám, že protiklady se přitahují," uvedl zápasník. "Vždycky jsem jí říkal, že lidé mají ta zvířata rádi a jezdí se sem na ně koukat. Ona mi na to říkala, že jsem si nevšiml, že se nechodí dívat na zvířata, ale na to, jaký jsem de*il a že by to nikdo doma nechtěl," popsal Vémola. "Nebýt toho, že jsem měl od Lely furt zákazy, tak bych měl zvířat tři pr*ele. Teď mám volnou ruku," pochvaloval si. Zákaz jiných žen
Následně se rozpovídal i o dalších zákazech, které měl během manželství dodržovat.
"Zakazovala mi ženský, tygry, medvědy, krokodýly a dinosaury. Dinosauři už naštěstí nejsou. Ona mi zakazovala naprosto normální věci a já taky nejsem úplně normální," prohlásil s nadsázkou. "Netahat si domů ženský, to mi sice vadilo, ale to mi zakazovala. Musel jsem to chápat. Snažil jsem se to dodržovat. Sice se mi to moc nelíbilo, ale zakázat jsem si to nechal. Asi měla v tomhle malinko pravdu," přiznal otevřeně. "Teď, když jsem sám, si můžu domů tahat, co chci. Medvědy, holky, co chci. Svět je najednou krásný," uzavřel zápasník. Zdroj: Aplausin.cz/Expres.cz