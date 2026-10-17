Kdo cibuli vyseje v nepříznivý den, přijde o polovinu úrody. Kalendář prozradí, kterým datům se na podzim vyhnout

Výsev cibule na zimní období může pro zahrádkáře znamenat změnu. Nejenže poskytuje možnost sklízet cibuli dříve než obvykle, ale
zimovzdorné odrůdy také vyžadují méně intenzivní péči. Úspěch při výsadbě zimní cibule však závisí na správné přípravě, výběru odrůdy a dodržování toho správného harmonogramu. Výhody pěstování zimní cibule
Zimní cibule má jedinečnou výhodu v tom, že klíčí během tání sněhu. Tento přirozený proces zajišťuje, že vaše úroda cibule začne brzy, což vám
dává možnost sklízet ji již na počátku léta. Cibule, která vydrží zimní podmínky, navíc vykazuje zvýšenou odolnost vůči teplotním výkyvům a houbovým chorobám. Nevýhody zimní výsadby cibule
Výsadba zimní cibule má své přednosti, je však třeba si uvědomit i možné nevýhody:
Zkrácená doba skladování: Cibule pěstovaná v zimě má obvykle kratší skladovatelnost, takže se nevyhnete ani jarnímu výsevu nebo vysazování (sáhnout samozřejmě musíte po těch správných odrůdách) Různá míra přežití: Ne všechny odrůdy cibule jsou vhodné pro zimní výsadbu a rozhodující je načasování. Zdroj fotografie: Freepik Cibuli můžete vysít ještě letos – na jaře pak budete mít krásnou úrodu Doporučené odrůdy cibule pro zimní výsadbu
Výběr správné odrůdy cibule je klíčem k úspěšné zimní výsadbě. Zde jsou některé odrůdy, které jsou pro tento účel vhodné:
Radar: Známá svou sladkou chutí a zploštělými cibulkami o hmotnosti 200 až 500 gramů. Shakespeare: všestranná odrůda se šťavnatými cibulkami, odolná vůči nízkým teplotám. Senshui: Vyznačuje se silnou odolností vůči chorobám a škůdcům a prodlouženou skladovatelností. Centurion: Vytváří dlouhé, sladké cibule s hustými zlatými šupinami a dobře snáší menší mrazy. Načasování výsevu a tipy
Chcete až li maximalizovat úspěch při výsevu zimní cibule, postupujte podle následujících pokynů:
Před výsadbou připravte záhony zrytím do hloubky 15 cm. Přidejte 1 kilogram kompostu a 15 gramů superfosfátu na metr čtvereční. Pokud je půda příliš kyselá, upravte její pH přidáním vápna. Místo výsadby důkladně zalijte. Vytvořte řádky vzdálené od sebe 20 cm pro velké cibule a 8 cm pro malé cibule.
Použijte až 8centimetrovou vrstvu mulče, například rašeliny, slámy nebo suchého listí, abyste záhon cibulí ochránili před extrémním chladem.
Zdroj fotografie: Pixabay Při výsevu cibule je vhodné se řídit osvědčeným kalendářem – zaručí vám úspěch Lunární kalendář pro výsev cibule
Načasování výsadby cibule podle lunárního kalendáře může zvýšit vaše šance na úspěšnou sklizeň. Zde je několik doporučených termínů pro výsev cibule:
V září: 08.09 až 15.09, 07.10 až 13.10, 06.11 až 09.11, 17.11 až 24.11, 05.12 až 06.12, 14.12 až 21.12. V říjnu: 1: 21.10 až 23.10, 26.10 až 28.10 V listopadu: 17.11 až 18.11, 22.11 až 24.11 V prosinci: 01.12 až 02.12, 14.12 až 16.12, 20.12 až 21.12, 29.12 až 31.12. Nepříznivé dny pro výsev cibule
V těchto termínech se výsevu cibule raději vyhněte:
V září: 07.09, 17.09 až 18.09 V říjnu: 06.10, 14.10 až 15.10 V listopadu: 05.11, 10.11 až 11.11 V prosinci: 04.12, 08.12 až 09.12., 12.12.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři