Trvá to jen několik minut. Lékař radí, jak rozpoznat mini mrtvici

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Představte si situaci: sedíte u stolu, náhle cítíte, jak vám levá ruka ztěžkla jako olovo, slova se vám motají na jazyku a obraz před očima se rozostří. Za pět minut je po všem. Nic vás nebolí, dokážete se normálně pohybovat i mluvit. Takže to byla asi únava, že? Nebo migréna?
Jenže právě takhle vypadá tranzitorní ischemická ataka – zkráceně TIA. V běžné řeči se jí říká minimrtvice, což přesně vystihuje podstatu problému: mozek na krátký okamžik nedostane dostatek okysličené krve. Organismus si naštěstí dokáže pomoci sám, oběh se obnoví dřív, než tkáň začne nevratně odumírat. Ale to, že příznaky zmizely, ještě neznamená, že je vše v pořádku.
Proč se céva na chvíli ucpe a pak zase uvolní
Mechanismus je v jádru stejný jako u klasické mozkové mrtvice. Někde v cévním řečišti se vytvoří drobná sraženina nebo se tepna zúží natolik, že krev přestane proudit do určité oblasti mozku. Nervové buňky okamžitě trpí nedostatkem kyslíku a živin. Pokud se situace vyřeší rychle – sraženina se rozpustí nebo se céva sama rozšíří – tkáň se stihne zotavit bez trvalých následků.
Celá epizoda proto často trvá jen několik minut, maximálně desítky minut. Lékařská definice ale počítá s tím, že příznaky mohou přetrvávat až 24 hodin, pokud na CT či MRI nezanechají viditelné strukturální poškození. Právě proto je tak snadné celou věc podceňovat – když to přejde samo, člověk si řekne, že to nebylo nic vážného.
Britský specialista na cévní mozkové příhody Tom French z nemocnice NHS Forth Valley to přirovnává k situaci u srdce. „Mechanismus mozkové ischemie funguje podobně jako srdeční infarkt. V obou případech tkáně bezprostředně trpí a každá minuta nečinnosti zvyšuje riziko fatálního poškození,“ vysvětluje doktor French.
Největší chyba: myslet si, že jde jen o migrénu
V praxi se French setkal dokonce s pacienty kolem dvaceti let, kteří své potíže zpočátku přisuzovali silné migréně. A právě tady tkví problém. „Největší chybou bývá domněnka, že jde pouze o migrénu nebo momentální nevolnost. Stanovení diagnózy vyžaduje pečlivé klinické posouzení specialistou, a proto je jakékoliv domácí zlehčování situace hazardem se zdravím,“ zdůrazňuje lékař.
TIA totiž velmi často slouží jako bezprostřední předzvěst velké, plně rozvinuté mrtvice. Bez včasné lékařské péče prodělá do 90 dnů od minimrtvice velkou mozkovou příhodu až 20 % pacientů. A téměř polovina z nich hned během prvních 48 hodin. To jsou čísla, která by měla každého vyburcovat k okamžité akci.
Jak poznat, že jde o TIA? Zapamatujte si BE FAST
K rychlému rozpoznání hrozícího nebezpečí slouží mezinárodně uznávané pravidlo BE FAST. Jde o přehledný postup, kde každé písmeno představuje typický varovný signál:
B jako Balance (rovnováha): Náhlá ztráta stability, nečekané závratě, potíže s koordinací běžných pohybů nebo neschopnost udržet se na nohou.
E jako Eyes (zrak): Prudké zhoršení vidění, rozostřený či dvojitý obraz, případně dočasná ztráta zraku na jednom nebo obou očích.
F jako Face (obličej): Ochabnutí mimického svalstva, asymetrie tváře, pokleslý ústní koutek nebo neschopnost přirozeně se usmát a ukázat zuby.
A jako Arms (paže): Svalová slabost, necitlivost nebo ochrnutí horní končetiny. Člověk nedokáže předpažit obě ruce a udržet je ve stejné výšce – jedna samovolně klesá dolů.
S jako Speech (řeč): Jakékoliv náhlé obtíže s vyslovováním, komolení slov, nesrozumitelná artikulace nebo neschopnost porozumět běžné větě.
T jako Time (čas): Při výskytu byť jen jediného z těchto příznaků okamžitě volejte záchrannou službu na čísle 112 nebo 155. Skutečnost, že obtíže během čekání na sanitku samy odezní, na nutnosti hospitalizace nic nemění.
Cévy si pamatují každou cigaretu i každý burger
Vznik minimrtvice nebývá náhodný. Tělo tímto způsobem obvykle vystavuje účet za dlouhodobě neřešené zdravotní problémy a životní návyky. Mezi hlavní rizikové faktory patří vysoký krevní tlak, který neustále přetěžuje a oslabuje cévní stěny. Dále ateroskleróza neboli zužování tepen vlivem zvýšené hladiny cholesterolu.
Závažnou roli hraje rovněž cukrovka a srdeční arytmie, zejména fibrilace síní, při níž se mohou v srdci snadno tvořit krevní sraženiny směřující přímo k mozku. K těmto vnitřním faktorům se přidává každodenní životní styl – kouření, chronický nedostatek pohybu a nezdravá strava.
Doktor French to vystihuje velmi trefně: „Jde o kumulativní účinek rozhodnutí, která lidé dělají ve svém mládí a produktivním věku. To, jak se ke svému tělu chováme ve dvaceti, třiceti nebo čtyřiceti letech, se totiž naplno projeví v padesáti, šedesáti či sedmdesáti. Cévy si veškerou zátěž pamatují a poškození se v nich střádá celá desetiletí,“ říká specialista.
Co následuje po TIA? Urgentní vyšetření a prevence
Každý, kdo prodělal tranzitorní ischemickou ataku, bezpodmínečně vyžaduje urgentní neurologické vyšetření. Podrobná diagnostika dokáže odhalit přesnou příčinu nedokrvení – ať už jde o kardiální zdroj sraženiny, nebo zúženou krční tepnu.
Okamžité nasazení správné léčby, úprava krevního tlaku a medikace na ředění krve dokážou dramaticky snížit pravděpodobnost další, tentokrát již nevratné mozkové příhody. Naslouchat tělesným signálům a nepodceňovat zdánlivě krátkodobé výpadky motoriky, zraku nebo řeči je nejlepší možnou obranou před trvalým postižením.
Informace o fungování vlastního těla a příznacích TIA mají zásadní vzdělávací význam. Při jakýchkoliv nejasnostech ohledně zdravotního stavu je vždy nezbytné spoléhat se na odbornou konzultaci s ošetřujícím lékařem. Tento text slouží k informačním účelům a nenahrazuje lékařskou konzultaci.
Zdroje článku: nhs.uk, NHS, uhs.nhs.uk, portal.abczdrowie.pl, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová