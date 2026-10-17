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Kinobox Daily: Smrtihlav vypráví příběh českého hrdinství. Režiséra však nedokázal vynést do výšin

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Smrtihlav (The Man with the Iron Heart) je biografický thriller Cédrica Jimeneze na motivy románu HHhH Laurenta Bineta. Jde o inicialismus „Himmlers Hirn heißt Heydrich“, v překladu „Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich“, což je vtípek, který se šířil v kruzích SS za druhé světové války. Na film se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Smrtihlav vypráví příběh českého hrdinství. Režiséra však nedokázal vynést do výšin

Kinobox Daily: Smrtihlav vypráví příběh českého hrdinství. Režiséra však nedokázal vynést do výšin

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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