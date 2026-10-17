Jak často by se měli sprchovat lidé nad 60 let?

Stárnoucí kůže se ztenčuje a výrazně klesá její schopnost tvořit kožní maz. Co mladé tělo snadno zvládne, to zrající pokožka už neustojí. Každé namydlení celého těla z ní navíc odnáší kousek přirozené ochrany.
Příznaky přicházejí pozvolna. Nejdřív stažená kůže po osušení, pak svědění zad a lýtek, večer škrabání pod pyžamem. Mnozí to přičítají věku a smiřují se s tím. Příčina přitom může ležet ve zvyku, který považují za vzorný.
Co se s kůží děje pod proudem horké vody
Povrch kůže chrání tenký hydrolipidový film, který zadržuje vlhkost a drží na uzdě nežádoucí mikroby. Horká voda a mýdlo ho ale rozpouštějí. Výsledkem je takzvaný senilní pruritus, tedy úporné svědění celého těla, praskání kůže a ekzémy.
Narušená bariéra navíc usnadňuje vstup bakteriálních i kvasinkových infekcí. Zdánlivě vzorná hygiena se tak může obrátit proti tomu, komu má sloužit.
Kolikrát týdně do sprchy a jak dlouho
Dermatologická doporučení jsou překvapivě střídmá. Pro lidi nad 60 let stačí celotělová sprcha 2× až 3× týdně. U seniorů nad 70 let nebo u lidí s omezenou pohyblivostí postačí i 1× až 2× týdně.
Voda má být vlažná, nejvýše 37 °C. Sprchování by mělo trvat 5 až 10 minut, ideálně jen 3 až 5 minut. Dlouhé horké koupele kožní lipidy doslova vyplavují.
Co mýt každý den a čím
Méně sprchování neznamená méně čistoty. Denní péči vyžadují jen partie s větším množstvím potních žláz a bakterií: podpaží, třísla a intimní partie, chodidla, obličej a kožní záhyby. V ostatních dnech stačí ranní očista u umyvadla vlažnou vodou a žínkou.
Klasická alkalická mýdla patří jen na tyto kritické oblasti, ne na celé tělo. Šetrnější jsou bezparfémové syndety, čisticí oleje nebo emulze s neutrálním pH.
Jak vypadá správný týden
Vezměme 68letého seniora s běžnou denní aktivitou. Celotělovou sprchu má třikrát týdně, třeba v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Stráví v ní čtyři minuty ve vlažné vodě a gel nanáší jen na podpaží, třísla a chodidla. Zbytek těla pouze opláchne.
V ostatních dnech si u umyvadla umyje obličej, podpaží a intimní partie vlažnou vodou a žínkou. Je to jednoduché a pokožku to šetří.
Pravidlo 3 minut a slovo odborníka
Péče nekončí sprchou. Pokožku osušte jemným poklepáváním ručníkem, bez tření. Pak platí pravidlo 3 minut: do tří minut po osušení naneste na celé tělo bezparfémové emoliencium, tedy promašťovací či hydratační krém nebo balzám. Uzamkne v kůži vlhkost.
Na šetrnosti dbají i zahraniční odborníci. Prof. Jørgen Serup, M.D., Ph.D., profesor dermatologie a primář dermatologického oddělení Bispebjerg Hospital v Kodani, upozorňuje:
Mýdlo je v podstatě chemicky dráždivá látka pro kůži. Pokud ho používáte příliš často na celé tělo, odstraňujete přirozené tuky, které kůži chrání. To může vést ke svědění, ekzémům a neobvyklým kožním reakcím.
Úprava hygienických návyků po šedesátce je tedy jednoduchý krok ke zdravé pokožce bez svědění a ekzémů. Méně mytí, vlažnější voda a pořádný krém mohou udělat víc než další horká sprcha.
Zdroje článku: aad.org, nia.nih.gov, hopkinsmedicine.org, dagens.dk, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková