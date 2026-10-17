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Rodina z Prahy chtěla ušetřit na letenkách. Nakonec zaplatila dvojnásobek a přišly komplikace

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Levné letenky měly rodině z Prahy snížit náklady na společnou dovolenou. Výsledek však podle zveřejněného příběhu dopadl úplně jinak. Cesta se měla prodražit na dvojnásobek původní částky a přidaly se také několikahodinové komplikace. Podobné problémy přitom nemusí způsobit samotná cena letenky, ale výdaje, které cestující při rezervaci přehlédnou.
Levné letenky měly rodině z Prahy snížit náklady na společnou dovolenou. Výsledek však podle zveřejněného příběhu dopadl úplně jinak.

Levné letenky měly rodině z Prahy snížit náklady na společnou dovolenou. Výsledek však podle zveřejněného příběhu dopadl úplně jinak.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 09:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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