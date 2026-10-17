Rodina z Prahy chtěla ušetřit na letenkách. Nakonec zaplatila dvojnásobek a přišly komplikace

Výběr levných letenek bývá pro rodiny jedním z prvních kroků při plánování zahraniční dovolené. Rozdíl několika stovek korun na osobu může při cestování s dětmi představovat zajímavou úsporu, zvlášť pokud se podaří najít výhodné termíny. Jenže částka zobrazená ve vyhledávači nemusí odpovídat tomu, kolik nakonec celá cesta skutečně stojí.
Na internetu se objevil příběh rodiny z Prahy, která chtěla právě tímto způsobem ušetřit, ale podle svého údajného vyjádření v diskusní skupině zaplatila nakonec dvojnásobek. Původní svědectví rodiny ani přesný rozpis jejích výdajů se však nepodařilo nezávisle ověřit. Samotné riziko nečekaných příplatků je přesto reálné a pravidla leteckých společností ukazují, kde mohou cestujícím vzniknout další náklady.
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Nízká cena letenky může být jen začátkem dalších výdajů
Zásadní rozdíly mezi jednotlivými letenkami se často skrývají v podmínkách přepravy zavazadel. Například společnost Ryanair zahrnuje do základního tarifu pouze jedno malé příruční zavazadlo o rozměrech 40 × 30 × 20 centimetrů, které se musí vejít pod sedadlo před cestujícím.
Větší kabinový kufr nebo zavazadlo přepravované v nákladovém prostoru letadla vyžadují další platbu. Cena se přitom mění podle konkrétního spoje, termínu i okamžiku zakoupení služby. Pokud například rodina potřebuje dva větší kufry, musí při cestě tam i zpět počítat se čtyřmi samostatnými poplatky. Právě zavazadla tak mohou výrazně snížit rozdíl mezi původně levnou letenkou a nabídkou dražšího dopravce, který má jejich přepravu již zahrnutou v ceně.
Další nepříjemné překvapení může čekat přímo na letišti
Problém může nastat také v případě, že cestující nedokončí odbavení předem prostřednictvím internetu. U některých nízkonákladových společností totiž odbavení na letišti představuje placenou službu, která může rodinný rozpočet zatížit dalšími tisíci korunami. Ryanair například uplatňuje poplatek 55 eur za osobu, pokud cestující nesplní povinnost odbavit se předem přes internet.
Čtyřčlennou rodinu by takové opomenutí vyšlo na 220 eur, tedy v přepočtu přibližně 5 500 korun při orientačním kurzu 25 korun za euro. Odlišná situace nastává, pokud se člověk řádně odbavil, ale na letišti nemůže předložit palubní vstupenku v aplikaci. V takovém případě společnost umožňuje její bezplatné vystavení, což je důležitý rozdíl oproti úplně neprovedenému odbavení.
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Levnější letiště může cestu prodloužit o několik hodin
Cena letenky navíc nemusí zahrnovat výdaje spojené s dopravou z letiště do cílové destinace. Někteří nízkonákladoví dopravci využívají letiště vzdálená desítky kilometrů od měst, do kterých turisté původně míří. Typickým příkladem je francouzské letiště Beauvais, odkud cesta autobusem do Paříže trvá přibližně hodinu a půl, podle konkrétního spoje a dopravní situace.
Po příjezdu navíc může následovat další přesun městskou dopravou až k hotelu. Pro rodinu se čtyřmi členy znamenají jednotlivé jízdenky další výdaj, který je potřeba započítat také při zpáteční cestě. Komplikace mohou nastat zejména při pozdním příletu nebo velmi časném odletu, kdy nemusí být dostupné všechny běžné dopravní spoje a cestujícím zbývá dražší taxi či nocleh poblíž letiště.
Rodiny s dětmi by měly zkontrolovat také pravidla sezení
Výběr sedadel představuje další položku, která může konečnou cenu rezervace změnit. Rodiny totiž často požadují společná místa, aby zejména malé děti nemusely cestovat odděleně od rodičů. Podmínky jednotlivých dopravců se však liší a automatické přidělení sedadel nemusí znamenat, že celá skupina bude sedět pohromadě.
Ryanair nyní umožňuje bezplatné náhodné přidělení míst tak, aby dítě ve věku od dvou do jedenácti let sedělo vedle doprovázející dospělé osoby na stejné rezervaci. Ostatní členové rodiny ale mohou dostat místa v jiné části letadla. Pokud cestující požadují konkrétní sedadla vedle sebe pro všechny, mohou si za jejich rezervaci připlatit. Proto má smysl před zaplacením letenek ověřit nejen jejich cenu, ale také podmínky společného cestování.
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Při komplikacích mohou cestujícím vzniknout nároky na odškodnění
Ne všechny problémy při letecké přepravě přitom musejí jít na účet cestujících. Pokud například dopravce odmítne nástup člověku s platnou rezervací z provozních důvodů, přestože splnil všechny požadované podmínky, může vzniknout nárok na finanční kompenzaci.
Evropská pravidla stanovují podle vzdálenosti letu částky 250, 400 nebo 600 eur, přičemž za určitých okolností může být kompenzace snížena. Vedle toho musí dopravce nabídnout předepsanou pomoc a možnost vrácení peněz nebo náhradní přepravy. Tato práva se ovšem nevztahují automaticky na všechny komplikace, například na zmeškaný let způsobený pozdním příjezdem cestujícího na letiště. Pro posouzení nároku je rozhodující konkrétní příčina problému, splnění přepravních podmínek a okolnosti daného letu.
damskydenik.cz, denik.cz, medium.seznam.cz