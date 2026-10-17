Reece James musí po další operaci znovu čekat. Chelsea přišla o kapitána právě ve chvíli, kdy ho potřebovala nejvíc

Reece James měl po reprezentační přestávce pokračovat v sezoně, v níž se Chelsea pokouší najít větší stabilitu pod trenérem Xabim Alonsem. Jenže místo návratu na hřiště přišla další zdravotní komplikace.
Šestadvacetiletý kapitán se zranil při tréninku před ligovým utkáním s Bournemouthem. Chelsea jej nejprve nechala podstoupit další vyšetření a následně potvrdila, že bude nutný menší chirurgický zákrok na koleni.
Operace proběhla úspěšně, ale délka rekonvalescence zůstává nejistá. Alonso uvedl, že James bude mimo hru několik týdnů, přičemž konkrétní datum návratu stanoveno není. Podle informací Sky Sports se však počítá přibližně se třemi měsíci.
To znamená, že Chelsea se možná bude muset bez svého kapitána obejít až do začátku roku 2027.
Hráč, který dokáže řešit několik problémů najednou
Jamesova absence není pro Chelsea nepříjemná pouze proto, že jde o jejího kapitána. Pro trenéra představuje velmi univerzálního fotbalistu, který dokáže nastoupit na kraji obrany, ale také plnit úkoly ve středu hřiště.
Právě této všestrannosti začal Alonso využívat při hledání správného rozložení sil v sestavě. James může týmu pomáhat při zakládání útoků, rozehrávce pod tlakem i organizaci defenzivy. Zároveň patří mezi hráče, kteří mají v kabině přirozenou autoritu.
Bez něj tak Chelsea nepřichází jen o jednoho kvalitního obránce. Přichází o možnost měnit některé taktické úkoly během zápasu, aniž by musela okamžitě sáhnout ke střídání nebo výraznější změně rozestavení.
Alonso teď bude muset více spoléhat na další záložníky a obránce, především na Moisése Caiceda, Roméa Laviu a Jordana Hendersona. Každý z nich ale nabízí jiné vlastnosti a žádný není přímou kopií Jamese.
Nejnepříjemnější je, že Chelsea tenhle příběh už zná
James se během kariéry opakovaně potýkal se zdravotními problémy, zejména se zraněními kolene a zadního stehenního svalu. Kvůli dlouhým absencím vynechal řadu důležitých zápasů a jeho návraty bylo nutné pečlivě plánovat.
V minulé sezoně se přitom zdálo, že se situace konečně stabilizuje. James odehrál 39 utkání a klub s ním prodloužil smlouvu, čímž dal najevo, že jej nadále považuje za jednu z klíčových postav budoucnosti.
Nyní se ale zdravotní nejistota vrací.
Pro samotného hráče je další operace nepříjemným přerušením kariéry. Pro Chelsea jde také o problém při plánování sestavy. Pokud trenér staví určitou část hry kolem fotbalisty, jehož dostupnost se opakovaně mění, musí být připraven na to, že stejný systém bude fungovat i bez něj.
Alonso zatím naznačil, že lednové přestupové plány Chelsea by Jamesovo zranění měnit nemělo. To ale automaticky neznamená, že se jeho absence na výsledcích neprojeví.
Chelsea potřebuje Jamese zpátky. Ještě víc potřebuje jistotu
Chelsea vstoupila do nové části sezony vítězstvím 5:1 nad Bournemouthem, ale v Premier League ji čekají zápasy, ve kterých se kvalita obranné organizace ukáže mnohem výrazněji. Jamesova nepřítomnost tak přichází v nepříjemnou chvíli.
Klub se zároveň musí rozhodnout, jak s jeho návratem naloží. Příliš rychlé zapojení do plné zátěže by mohlo znamenat další riziko, příliš opatrný postup zase prodlouží období, kdy Alonso nebude mít k dispozici jednoho ze svých nejdůležitějších hráčů.
Pro Jamese samotného je teď prioritou úspěšná rehabilitace. Pro Chelsea bude důležité, aby si i bez něj dokázala udržet stabilní výsledky a nemusela během zimy znovu předělávat herní plán.
Další týdny ukážou, zda současná sestava zvládne kapitánovu absenci bez výraznějších ztrát. Alonso má dostatek kvalitních hráčů, ale Jamesova kombinace zkušeností, univerzálnosti a vůdčích schopností se nahrazuje obtížně.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Chelsea FC – Injury update: Reece James [2], Chelsea FC – Xabi Alonso confirms team news for Everton [3], Reuters – Chelsea captain James out for several weeks after knee surgery [4], Sky Sports – Reece James expected to miss around three months [5].