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Oblíbené termální lázně u Balatonu se po pěti letech znovu otevřely. Nabízejí nové bazény i saunový svět

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Jedno z oblíbených termálních koupališť u maďarského Balatonu se po téměř pěti letech vrátilo do provozu. Lázně Galerius ve městě Siófok prošly rozsáhlou rekonstrukcí za 1,8 miliardy forintů a od dubna 2026 znovu přijímají návštěvníky. Modernizovaný areál nabízí termální vodu, zážitkové bazény, sauny i zázemí pro rodiny s dětmi. Díky celoročnímu provozu se navíc stává zajímavou možností pro návštěvu Balatonu během podzimu a zimy.
Oblíbené termální lázně u Balatonu se po pěti letech znovu otevřely. Nabízejí nové bazény i saunový svět

Oblíbené termální lázně u Balatonu se po pěti letech znovu otevřely. Nabízejí nové bazény i saunový svět

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 10:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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