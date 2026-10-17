Oblíbené termální lázně u Balatonu se po pěti letech znovu otevřely. Nabízejí nové bazény i saunový svět

Maďarský Balaton si většina turistů spojuje především s letní dovolenou, koupáním v jezeře a rušnými promenádami. Město Siófok však nyní nabízí další důvod k návštěvě i v období, kdy teploty venku klesají. Od 1. dubna 2026 zde opět fungují lázně Galerius, které prošly rekonstrukcí za přibližně 1,8 miliardy forintů, tedy v přepočtu zhruba 121 milionů korun. Komplex se nachází v části Szabadifürdő nedaleko břehu jezera a je určený rodinám s dětmi, plavcům i návštěvníkům vyhledávajícím odpočinek v teplé vodě. Součástí obnovy nebyla pouze modernizace interiéru, ale také výměna důležitých technologií a úpravy zaměřené na energetickou úspornost. Provozovatel počítá s návštěvníky během všech ročních období, nikoliv pouze v hlavní turistické sezoně.
Lázně musely zavřít kvůli nebezpečnému technickému stavu
Historie lázeňského komplexu sahá do roku 2006, kdy byl poprvé otevřen veřejnosti. Po patnácti letech provozu však začaly přibývat technické závady, které postupně ohrožovaly bezpečnost návštěvníků. Problémy souvisely zejména se zatékáním do střešní konstrukce a nedostatky při původní výstavbě. Odborné kontroly nakonec odhalily natolik závažné nedostatky, že v červnu 2021 musel být provoz ukončen. Původně se předpokládalo, že opravy potrvají podstatně kratší dobu, rozsah potřebných prací se však postupně zvětšoval. Rekonstrukce nakonec zahrnovala modernizaci vzduchotechniky, úpravu vodního hospodářství, nové zateplení, úsporné osvětlení i instalaci solárních panelů.
Významnou změnou prošel také způsob financování a samotná organizace provozu. Z celkových nákladů na rekonstrukci bylo 900 milionů forintů pokryto z evropských prostředků, dalších 300 milionů poskytlo město Siófok a zbývajících 600 milionů zajistil provozovatel prostřednictvím bankovního úvěru. Stavební práce začaly v roce 2024 a původně měly skončit během roku 2025. Další technické komplikace však dokončení posunuly až na jaro následujícího roku. Díky rozsáhlým úpravám vzniklo modernější zařízení s novými službami a důrazem na bezpečnost. Součástí rekonstrukce byly rovněž úpravy umožňující pohodlnější přístup osobám s omezenou pohyblivostí.
Termální voda, vodní atrakce i nové saunové prostory
Největším lákadlem obnoveného areálu zůstává termální voda přiváděná z oblasti Nagyberény. Návštěvníci mají k dispozici termální a zážitkové bazény, masážní vodní trysky, perličkové koupele i vodopády určené k uvolnění svalů. Pro aktivnější odpočinek slouží plavecký bazén a tobogány, zatímco rodiny s menšími dětmi mohou využít dětské vodní atrakce a herní prostory. Významnou část nabídky tvoří saunové světy, které zahrnují relaxační zóny, ochlazovací prvky a organizované saunové procedury. K dispozici jsou také soukromé wellness prostory s vířivkou a infrasaunou, které si mohou zájemci rezervovat samostatně. Nabídku doplňují masáže a další odpočinkové služby, za které se podle zvolené procedury připlácí.
Vstupné začíná na několika stovkách korun
Podle aktuálně dostupné verze oficiálního ceníku stojí celodenní vstupenka pro dospělého 6 000 forintů, což odpovídá přibližně 402 korunám. Mladí návštěvníci od sedmi do dvaceti let a senioři od 65 let zaplatí 4 800 forintů, tedy přibližně 321 korun. Děti mladší sedmi let mají běžný vstup zdarma. Čtyřhodinová vstupenka pro dospělého vychází na 4 500 forintů, přibližně 301 korun, zatímco celodenní vstup do zážitkových lázní včetně horního saunového světa stojí 7 900 forintů, přibližně 529 korun. Rodinné celodenní vstupné pro dva dospělé a dvě děti ve zpoplatněné věkové kategorii činí 20 200 forintů, tedy přibližně 1 353 korun. Provozovatel však zveřejnil také odlišné verze ceníku, a proto je vhodné konečné ceny před návštěvou potvrdit.
Velkou výhodou lázní Galerius je jejich celoroční provoz. Komplex má podle zveřejněné otevírací doby otevřeno každý den od 9 do 21 hodin, přičemž bazény je nutné opustit čtyřicet minut před uzavřením. Saunové prostory se uzavírají o deset minut později. Pro návštěvníky to znamená možnost spojit procházku kolem Balatonu s odpočinkem v teplé vodě i během chladnějších měsíců. V samotném Siófoku lze mimo hlavní sezonu navštívit pobřežní promenády, přístav nebo historickou vodárenskou věž v centru města. Obnovené lázně tak rozšiřují nabídku letoviska, které bylo dosud vyhledávané především v létě.
Použité zdroje: galeriusfurdo.hu , galeriusfurdo.hu , furdoszovetseg.hu , siofok.hu · telex.hu , welovebalaton.hu