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1300 hodin záběrů a nečekané odhalení. Nový dokument ukazuje Schumachera, který se bál o vlastní život

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Michael Schumacher patřil k nejneohroženějším závodníkům historie formule 1. Nový dokument Netflixu však ukazuje také jeho mnohem zranitelnější stránku. Snímek "Schumacher ’94 - The Birth of a Legend" se vrací do sezony, v níž německý jezdec získal svůj první mistrovský titul a odhaluje, jak hluboce ho poznamenala tragická smrt Ayrtona Senny.
1300 hodin záběrů a nečekané odhalení. Nový dokument ukazuje Schumachera, který se bál o vlastní život

1300 hodin záběrů a nečekané odhalení. Nový dokument ukazuje Schumachera, který se bál o vlastní život

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 10:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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