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Šumperk chystá novou sportovní halu. Pojme 400 diváků

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Šumperk zná architektonickou podobu nové městské sportovní haly na Tyršově stadionu. Přístavba současné haly Věry Čáslavské nabídne zázemí pro míčové sporty i tribunu se 400 místy. Podoba nového sportoviště vzešla z veřejné architektonické soutěže.
Šumperk chystá novou sportovní halu. Pojme 400 diváků

Šumperk chystá novou sportovní halu. Pojme 400 diváků

Zdroj: město Šumperk
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 10:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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