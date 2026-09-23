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Nemocnice Jihlava zřídila pietní místnost pro zemřelé onkologické pacienty

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Nemocnice Jihlava upravila pietní místnost, kde se mohou lidé důstojně rozloučit se zemřelým onkologickým pacientem. Od května funguje stejný pokoj na interním oddělení. V plánu nemocnice je mít sedm podobně upravených pokojů.
Nemocnice Jihlava zřídila pietní místnost pro zemřelé onkologické pacienty

Nemocnice Jihlava zřídila pietní místnost pro zemřelé onkologické pacienty

Zdroj: Nemocnice Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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