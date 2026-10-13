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Někteří houbaři si nedají říct. Sbírají i částečně plesnivé houby

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Dennívýzva
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Znáte to. Najdete krásnou houbu a už se těšíte, jak ji uložíte do košíku. Tento krásný pocit mají houbaři poměrně často. Mnohdy ho ale mnohým z nás zhatí už jen pohled na jeho spodní část, která může být buď starší, než vypadá klobouk, nebo pořádně červivá či částečně plesnivá. V každém z těchto případů se vyplatí nechat houbu přímo na místě a pokračovat dál. Jednak z ní půjdou výtrusy a houba se rozmnoží a jednak také není zrovna dvakrát rozumné takovouto houbu konzumovat. Proč? Důvodů se najde hned několik.
Částečně plesnivý hřib dubový

Částečně plesnivý hřib dubový

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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