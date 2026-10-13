Někteří houbaři si nedají říct. Sbírají i částečně plesnivé houby

Znáte to. Najdete krásnou houbu a už se těšíte, jak ji uložíte do košíku. Tento krásný pocit mají houbaři poměrně často. Mnohdy ho ale mnohým z nás zhatí už jen pohled na jeho spodní část, která může být buď starší, než vypadá klobouk, nebo pořádně červivá či částečně plesnivá. V každém z těchto případů se vyplatí nechat houbu přímo na místě a pokračovat dál. Jednak z ní půjdou výtrusy a houba se rozmnoží a jednak také není zrovna dvakrát rozumné takovouto houbu konzumovat. Proč? Důvodů se najde hned několik.
Plíseň se dostane do celé houby
Mykotoxiny jsou nesmírně nebezpečné. O tomto faktu nelze diskutovat. Především plísně z rodu Aspergillus jsou velmi nebezpečné. Ostatně zmiňuje se o tom také Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC). Podle ní jde o látky, které spadají do kategorie 1. To značí, že mají významný karcinogenní vliv na člověka. Upozornit je také třeba na to, že nebezpečné látky se přitom začínají množit už během 2 až 5 dní po sklizni plodnic.
Termostabilita mykotoxinů
Pokud posbíráte částečně plesnivé houby, nemůžete počítat s tím, že se mykotoxinů jen tak zbavíte. Jsou termostabilní a ani vysoké teploty při dušení hub je nijak více neohrozí. Naopak. V houbách přetrvají dál a vy je nakonec pozřete. Výsledkem konzumace hub pak nemusí být pouze obyčejná nevolnost. Následky mohou but mnohem horší a dlouhodobější.
Některé houby jsou k plísni náchylnější
Nepochybně. Třeba takové babky, tedy hřiby žlutomasé, jsou plesnivé velmi často. Pokud rostou na vlhčích místech, můžete si být jistí. Jinak ale plíseň zasahuje třeba i hřiby dubové a smrkové. Dokladem může být i naše fotografie, kterou jsme pořídili. Z horní části vypadala houba naprosto skvěle. Když jsme ale pohlédli na klobouk zespodu, část rourek se zbarvila do bíla. U mladých hřibů je to v pořádku, nicméně u starších je už sytě žlutá.
Tip: Vyhodit červivé houby? Věčná otázka s mnoha odpověďmi.
Plesniví i mladé plodnice
Tím si můžete být jistí. Samozřejmě jsou tyto plodnice o něco odolnější, ale plíseň se jim tak vyhnout nemusí. Je třeba si houby pořádně prohlédnout zejména ve spodní části. Tady se plísně uchycují nejčastěji. Rourky jsou totiž vlhčí.
Starší plodnice babky: Foto Radek Štěpán
Pozor i na přeschlé plodnice
Ty jsou v současné době, kdy v mnohých oblastech takřka nepršelo, poměrně hojnou záležitostí. Příliš suché houby do košíku nepatří. Poznáme je hlavně pod seschlých rourek které jsou mnohdy tmavší.
Hodně oschlý hřib smrkový: Foto Radek Štěpán
Zdroje info: Autor, Meta, https://www.iarc.who.int/news-events/mycotoxin-exposure-and-human-cancer-risk-a-systematic-review-of-epidemiological-studies/
Částečně plesnivý hřib dubový: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
The post Někteří houbaři si nedají říct. Sbírají i částečně plesnivé houby first appeared on Naše zahrada.