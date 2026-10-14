Palačinky s jahodovou marmeládou jsou rychlý sladký oběd i dezert, který zvládnete za pár minut

Když se doma začne mluvit o sladkém obědě, palačinky u nás většinou nemají konkurenci. Tyhle palačinky s dělám ve dnech, kdy se hodí něco známého, voňavého a bez velkého vymýšlení. Těsto mám odzkoušené s jahodovou marmeládou vanilkovým cukrem a opravdu malou špetkou skořice. Díky tomu voní trochu víc než obyčejné palačinky, ale pořád zůstávají domácí a jednoduché. Hodí se jako hlavní chod i jako sladkost ke kávě.
Na palačinkách je nejlepší, ž
e z jedné mísy těsta vznikne hromada jídla a každý si s ní poradí po svém. Jeden chce jen marmeládu, druhý sáhne po , někdo si přidá tvarohu zakysanou smetanu. Já se stejně nejčastěji vracím k jahodové marmeládě. Je to ta obyčejná jistota, která funguje v lednu i v červenci.
U tohoto receptu rozhoduje hlavně poměr surovin a vůně těsta. Doma se mi opakovaně osvědčilo, že
vanilkový cukr a malá špetka skořice stačí. Když se koření přežene, palačinka už není jemná.
Můj tip zní: Po zamíchání nechte těsto aspoň 10 až 15 minut stát. Mouka stihne nasát tekutinu, těsto trochu zklidní a na pánvi se pak netváří tak svéhlavě. Recept na voňavé domácí palačinky s jahodovou marmeládou
Jde o větší rodinnou dávku, zhruba na
20 palačinek.
Doba přípravy: 35 minut
Odpočinek těsta: 10 až 15 minut
Počet porcí: 20 palačinek Ingredience pro přípravu 1 litr mléka 4 ks vejce 70 g cukru 2 balíčky vanilkového cukru 1 malá špetka mleté skořice 400 g hladké mouky 1 špetka soli 2 až 3 lžíce oleje do těsta nebo podle potřeby cca 300 až 400 g jahodové marmelády na potírání olej nebo kousek másla na pánev Postup přípravy lahodných palačinek s jahodovou marmeládou
1. Do větší mísy rozklepněte
vejce. Přidejte cukr, vanilkový cukr, sůl a malou špetku skořice. Metličkou všechno krátce prošlehejte, jen aby se suroviny spojily.
2. Přilijte přibližně třetinu
mléka a nasypte část hladké mouky. Míchejte do hladka. Tenhle krok se vyplatí nepřeskočit, protože těsto pak nemá tolik hrudek.
3. Po částech přidávejte zbytek
mléka a zbytek mouky, až vznikne hladké, spíš řidší palačinkové těsto. Nakonec vmíchejte 2 až 3 lžíce oleje. Palačinky se potom lépe smaží a pánev není nutné po každém kusu znovu výrazně mastit.
4. Těsto nechte
10 až 15 minut odpočinout. Pokud po odstátí zhoustne víc, než chcete, přilijte trochu mléka. Když se naopak zdá příliš řídké, zapracujte lžíci mouky. Foto: Cooky.cz, Těsto nechte pár minut odpočinout.
5. Pánev dobře rozehřejte a jen lehce ji potřete
olejem nebo máslem. Na jednu palačinku nalijte naběračku těsta a krouživým pohybem ho rozlijte po celé ploše pánve. Foto: Cooky.cz, Opékejte dokud okraje nezačnou lehce zlátnout, poté otočte.
6. První stranu opékejte asi
1 až 2 minuty, dokud okraje nezačnou lehce zlátnout. Potom palačinku obraťte a z druhé strany ji už jen krátce dopečte. Hotové kusy skládejte na talíř, případně je přikryjte, aby zůstaly měkké. Foto: Cooky.cz, Hotové palačinky skládejte na sebe.
7. Ještě teplé palačinky potřete tenkou vrstvou
jahodové marmelády. Potom je srolujte, nebo přehněte na čtvrtky. U nás doma se vedou spory o obě varianty, takže většinou skončí na talíři obojí.
8. Pokud je podáváte spíš jako dezert, přidejte nahoru pár čerstvých jahod, lžíci zakysané smetany nebo trochu cukru. K obědu je nechávám nejčastěji jen s marmeládou. Těsto pak zůstane lehčí a lépe vynikne jeho vůně.
9. Nejlepší jsou hned po dosmažení, kdy jsou měkké a vláčné. Zbylé palačinky dejte do krabičky do lednice a spotřebujte ideálně do
2 dnů. Před podáváním je stačí krátce ohřát na pánvi nebo v mikrovlnce. Ještě pár rad na závěr k palačinkám s jahodovou marmeládou První palačinka je dobrá zkouška těsta. Hned ukáže, jestli je potřeba přidat kapku mléka, nebo naopak lžíci mouky. Jahodovou marmeládu před mazáním krátce promíchejte. Lépe se roztírá a horkou palačinku tolik netrhá. Pro slavnostnější podání se hodí palačinky přeložit na čtvrtky a přelít teplou jahodovou omáčkou. Nejvíc to dává smysl v sezoně jahod. Když chystáte palačinky jako dezert pro návštěvu, namažte je marmeládou, zarolujte a vyskládejte vedle sebe do zapékací misky. Pak je dejte na 5 minut do trouby vyhřáté na 160 °C. Na stůl se dostanou teplé všechny najednou a nikdo nemusí čekat u pánve.
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