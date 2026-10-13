Podzimní řez keřů: Které rostliny ocení nůžky a kterým se vyhnout

Podzimní zahrada nás svádí k úklidu. Jakmile keře začnou shazovat listy, může se zdát, že nastal ideální čas vzít do ruky nůžky a všechno upravit. U keřů není podzimní řez vždy správnou volbou. Některé rostliny ho zvládnou bez problémů, u jiných můžete nevhodným termínem připravit zahradu o květy v příštím roce.
Rybíz a angrešt lze prosvětlit
Říjen je vhodným obdobím pro údržbu některých drobných ovocných keřů. U rybízu a angreštu lze odstranit staré, poškozené nebo nemocné větve a keř prosvětlit. Cílem není rostlinu výrazně zkrátit, ale odstranit přebytečné výhony a vytvořit vzdušnější korunu. U starších keřů je možné postupně vyřezávat nejstarší větve od země. Mladé a zdravé výhony naopak ponechte, protože právě na nich bude rostlina v dalších sezonách dobře plodit.
U maliníku je rozhodující typ
Podzimní řez ocení také maliník, ale záleží na tom, zda pěstujete letní, nebo podzimní odrůdu. U maliníku plodícího na jednoletých výhonech lze po sklizni odstranit odplozené části. U podzimních odrůd se zase často řeší řez podle způsobu pěstování a požadované sklizně. Při řezu je vždy vhodné nejprve zjistit, na jakých výhonech konkrétní odrůda plodí. Neuvážené odstranění všech větví může znamenat, že příští rok nebude co sklízet.
Tip: Maliník si můžete namnožit sami. Není to nic složitého a ušetříte peníze za nové rostliny.
Šeřík a zlatice je lepší nechat být
Opatrnost je na místě u okrasných keřů, které kvetou brzy na jaře. Šeřík, zlatice nebo pustoryl vytvářejí květní pupeny už během předchozí sezony. Silný podzimní řez by proto mohl odstranit právě ty části, které mají na jaře vykvést. Pokud potřebujete tyto keře upravit, větší řez je obvykle vhodnější provést až po odkvětu. Na podzim odstraňte pouze suché, nemocné nebo poškozené větve.
Foto: Pixabay
Neřežte jen kvůli vzhledu
U každého keře je před střihem dobré vědět, kdy kvete a na jakém dřevě zakládá květy. Podzimní řez není automatickou součástí zazimování zahrady. Zatímco u některých ovocných keřů může být užitečný, u časně kvetoucích okrasných druhů může zbytečně připravit rostlinu o jarní květy. V říjnu proto je vhodné odstranit především poškozené a nemocné větve a s radikálním tvarováním počkejte tam, kde byste mohli odstřihnout budoucí květy.
Zdroj: autorka
Náhledové foto: Unsplash, fotogalerie: Pixabay
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