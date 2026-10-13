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Podzimní řez keřů: Které rostliny ocení nůžky a kterým se vyhnout

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Podzimní zahrada nás svádí k úklidu. Jakmile keře začnou shazovat listy, může se zdát, že nastal ideální čas vzít do ruky nůžky a všechno upravit. U keřů není podzimní řez vždy správnou volbou. Některé rostliny ho zvládnou bez problémů, u jiných můžete nevhodným termínem připravit zahradu o květy v příštím roce.
Řez na podzim

Řez na podzim

Zdroj: Foto: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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