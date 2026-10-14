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KVÍZ: Většina lidí pohoří na severních a východních Čechách. Vyznáte se v krajských městech?

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Česká republika se pyšní bohatou historií a rozmanitou geografií, kde důležitou roli hrají krajská města. Víte, které město je centrem konkrétního kraje? Prověřte své znalosti v našem kvízu a zjistěte, jak dobře znáte srdce českých regionů.
KVÍZ: Většina lidí pohoří na severních a východních Čechách. Vyznáte se v krajských městech?

KVÍZ: Většina lidí pohoří na severních a východních Čechách. Vyznáte se v krajských městech?

Zdroj: Kassandra2 / Depositphotos
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

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