Tuhle 1 věc nikdy nedávejte do rajské omáčky. Češky to dělají roky a pak je kyselá

Neděle, na plotně probublává hrnec s rajskou a chuť ještě není úplně ono. Ruka v tu chvíli často automaticky zamíří do lednice pro lahev, která tam stojí vždycky. Zvyk je rozšířený a v řadě kuchyní se drží celé roky. Přesto právě on stojí za tím, že rajská místo sametové chuti štípe na jazyku.
Viníkem bývá kečup
Řeč je o kečupu. Kuchařské magazíny se v tom shodují a do poctivé rajské omáčky ho nepouštějí. Hrnec je s ním hotový dřív, jenže za ušetřený čas zaplatíte chutí.
Zvyk je ale silný a lahev kečupu se do hrnce s rajskou v mnoha domácnostech dostává dál. Magazín Kupi.cz k tomu citoval čtenářku, která ho do rajské přidává, protože to tak dělala už její maminka. Oceňuje na tom hlavně úsporu času.
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Na první pohled jde jen o rajčata v lahvi. Kečup se ale vaří i s cukrem, solí, kořením a octem. Spolu s ním tedy do hrnce přiléváte hotové sladkokyselé dochucení, které chuť omáčky posune úplně jiným směrem.
Kyselinku přitom rajská má už sama od sebe. Kolik kyselosti si do hrnce přinesete s rajčaty nebo protlakem, záleží na tom, z jakých plodů a v jaké fázi dozrání vznikly, a proto chutná každá várka trochu jinak. Když se k tomu přidá ještě ocet, kyselost se snadno přežene. Kdo pak omáčku podle zvyku dochutí dalším octem, dostane jídlo, které kouše.
Chuť dodá orestovaný protlak
Rajská nepotřebuje zkratky, stačí jí pár minut navíc u plotny. Protlak z plechovky nebo tuby je koncentrát, který potřebuje teplo, aby se z něj stala omáčka. Stačí ho krátce míchat na tuku spolu s cibulí. Ostrá syrová pachuť při tom zmizí a rajská pak chutná plněji a má sytější odstín.
Přečtěte si také: Kdo má ve spíži tuhle skleněnou dózu po babičce, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za ni dávají i 25 000 Kč Protlak orestovaný s cibulí na tuku ztratí syrovou pachuť a rajské dodá plnější chuť i sytější barvu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U hrnce v tu chvíli zůstaňte a míchejte, protože připálený protlak by do omáčky zanesl hořkou pachuť. Jakmile se začne lepit na dno, přilijte první naběračku vývaru.
Sladký tón, kvůli kterému lidé po kečupu sahají, umí rajské dát i kořenová zelenina. Nadrobno nakrájená mrkev s petrželí a kouskem celeru se nejdřív opeče na tuku a pak s omáčkou pomalu měkne. Cukru pak stačí podstatně méně.
Rozdíl mezi oběma cestami přehledně shrnuje tabulka:
Rajská s kečupem Rajská s orestovaným protlakem Co přidáváte rajčata vařená s cukrem, solí, kořením a octem protlak opečený s cibulí na tuku Sladkost hotové sladkokyselé dochucení z lahve nastavíte si ji sami, pomůže i opečená mrkev, petržel a celer Výsledná chuť posunutá jinam, kyselost se s octem snadno přežene bez syrové pachuti, omáčka má sytější odstín Čas rychlejší, kečup bývá doma po ruce pár minut navíc u plotny Na co myslet dochucení dalším octem, po kterém jídlo kouše míchat, aby se protlak nepřipálil a nezhořkl Cukr a kyselost až na konec Přečtěte si také: Kolik si vydělá pekař, který začíná ve 3 ráno? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist
Druhou častou chybou je dochucování hned na začátku. Během vaření se protlak, zelenina a vývar teprve sžívají a chuť v hrnci se ještě výrazně mění. Až provařená omáčka prozradí, kolik cukru a kyselosti opravdu snese. Kuchař Emil Šimek pro Kupi.cz upozorňuje, že kdo dochucuje hned zkraje, snadno skončí u rajské s chutí kečupu. Cukr ani citron se z hrnce vylovit nedají, proto je bezpečnější přidávat pomalu. Kuchaři doporučují dochucovat vždy jen po troškách a v jasném pořadí:
nejdřív sůl, potom sladkost, úplně nakonec kyselost.
Pokud je omáčku opravdu potřeba okyselit, sáhněte raději po několika kapkách citronové šťávy. S citronem se dávkuje snáz, protože jeho kyselost je měkčí než u octa.
Když už omáčka štípe
I přehnaně kyselou rajskou se dá zachránit. Nejrychleji zabere jedlá soda, která jako zásada kyseliny v omáčce neutralizuje. Dávkujte ji opravdu jen na špičku nože a po každém přidání ochutnejte.
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Ostrost uhladí i lžíce smetany, trocha mléka nebo plátek másla rozpuštěný v horké omáčce. Cukr přisypávejte po špetkách a mezi dávkami vždy ochutnejte. Pomáhá i čas: když omáčku necháte ještě několik minut tiše bublat, kyselá chuť se sama zmírní.
Zdroje: https://www.damano.cz/magazin/rajska-omacka-krok-za-krokem-tajemstvi-dokonale-sladkokysele-chuti/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-zachranit-prekyselenou-omacku-rady-a-tipy/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/chyby-pri-vareni-rajske-omacky-a-jak-jim-lehce-predejit/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-vybrat-kvalitni-kecup-slozeni-rajcata-cukr, https://cs.wikipedia.org/wiki/Kečup, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/cukr-v-rajcatove-omacce/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/46740-vareni-rajske-omacky-chyby, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/31674-vareni-rajske-chyby