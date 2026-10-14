Po sklizni rajčat většina zahrádkářů vytrhá celé keře i s kořeny. Právě ten kořen ale drží pohromadě půdu, kterou budete potřebovat na jaře

Většina zahrádkářů to dělá automaticky: poslední plody v kbelíku, ruka sevře stonek u země a celý keř i s kořenovým balem putuje na kompost. Zdá se to logické, záhon je čistý, připravený na zimu. Jenže právě ten moment rozhoduje o tom, v jakém stavu půda přečká následující měsíce. Kořenová vlákna rajčete totiž fungují jako podzemní lešení. Drží pohromadě agregáty, udržují póry pro vsak srážek a zásobují bakterie i houby cukry a dalšími exudáty. Jediným trhnutím celou tuto architekturu zboříte.
Co se v půdě rozpadne, když vytrháte kořeny rajčat
Kořeny a mykorhizní houby spojují drobné minerální částice do větších shluků, takzvaných makroagregátů. Ty vytvářejí prostory, jimiž proudí vzduch a vsakuje dešťová voda. Podle
SARE právě kořenové kanálky a chodby po žížalách představují hlavní drenážní systém horních vrstev půdy. Vytržením keře tyto kanálky zaniknou mechanicky: zemina se sesype, agregáty se rozruší a povrch záhonu zůstane otevřený dešti, který zbylé hrudky dál rozbíjí.
Biologická rovina je stejně závažná. V bezprostředním okolí živého kořene, v takzvané rhizosféře, může být koncentrace bakterií až zhruba dvoutisícinásobná oproti okolní zemině. Kořen tam vypouští jednoduché cukry, aminokyseliny a organické kyseliny, které slouží jako palivo pro celou potravní síť. Jakmile kořen zmizí, tato „zásobárna“ se vypne. Půdní organismy sice nepomřou přes noc, ale přijdou o nejintenzivnější zdroj energie právě v období, kdy se záhon chystá na zimu.
Řez místo vytržení: jak zachovat podzemní architekturu záhonu
Postup zabere minutu a nepotřebujete víc než ostrý nůž nebo zahradnické nůžky. Stonek rajčete seřízněte těsně u povrchu půdy, případně centimetr pod ním. Nadzemní nať odložte stranou, k jejímu osudu se vrátíme. Kořenový systém ponechte v zemi. Během podzimu a zimy se jemná vlákna postupně rozloží, obohatí profil o organickou hmotu a po sobě zanechají síť drobných otvorů, kterými na jaře snáze pronikne voda i vzduch.
Český materiál Ministerstva zemědělství k vodní erozi popisuje totožný princip u svazenky: ta přes zimu vymrzne, na jaře po ní zůstane povrchový mulč a v půdě otvory po kořenech zlepšující vsak. Rajčatové kořeny plní stejnou roli, jen je zahrádkáři zvyklí je odstraňovat.
Hned po řezu má záhon dostat pokryv. Holá zemina vystavená podzimním lijákům degraduje rychleji než záhon chráněný porostem nebo alespoň vrstvou kompostu. Podle
NRCS je kombinace živých kořenů a povrchového krytu nejúčinnější ochranou půdní struktury na malých plochách. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kdy zasít meziplodinu a kdy raději sáhnout po zimním salátu
Tady záleží na načasování sklizně rajčat. Kdo uvolní záhon do konce srpna, stihne ještě klasické zelené hnojení, hořčici bílou nebo svazenku vratičolistou.
Ministerstvo zemědělství u obou druhů uvádí doporučený termín setí do 31. srpna, aby porost stihl dostatečně narůst.
Jenže řada zahrádkářů sklízí poslední rajčata až v září, někdy i v první dekádě října. Pro tyto pozdní záhony dává podle nás větší smysl jiná strategie:
Zimní salát – výsev v září až říjnu, sklizeň na jaře. Odrůdy určené k přezimování zvládnou české podmínky, pokud dostanou základní ochranu netkanou textilií. Zimní špenát – silnější okno padá na začátek září; od října vyžaduje kryt. Sklízet lze od podzimu až do dubna. Polníček – tradiční podzimní až zimní salátová plodina, ovšem při říjnovém výsevu venku je bezpečnější počítat s ochranou a posunutou sklizní k předjaří. Mulč z kompostu nebo slámy – záchranná varianta pro záhon uvolněný pozdě v říjnu, kdy už žádný porost nestihne zakořenit. I samotná krycí vrstva tlumí rozbíjení agregátů deštěm a omezuje erozi.
Britský pěstitel Charles Dowding, průkopník bezkopáčkovského přístupu, doporučuje totéž: seříznout bázi, ponechat kořeny a okamžitě vysadit další plodinu, mizunu, česnek nebo polníček. Klíčové slovo je „okamžitě“. Každý den, kdy záhon zeje prázdný, znamená ztrátu.
Nemocná rajčata vyžadují odlišný přístup: sanitace má přednost
Ponechání kořenů v půdě platí pro zdravé rostliny. Pokud rajčata napadla plíseň bramborová, listová plíseň nebo bakteriální rakovina, pravidla se mění. Veškerou nadzemní hmotu, stonky, listy, zbytky plodů, je nutné ze záhonu důkladně odstranit. Do běžného studeného kompostu infikovanou nať nedávejte; spory řady houbových patogenů přežijí teploty, kterých domácí kompostér nedosáhne. Bezpečnější cesto je komunální svoz bioodpadu s průmyslovým kompostováním, případně spálení tam, kde to místní vyhláška dovoluje.
Opory a tyče po nemocných rajčatech zaslouží dezinfekci. Osvědčený postup vychází z doporučení fytopatologů z Cornell University: nejprve mechanicky očistit veškerou zeminu a organické zbytky, poté namočit do roztoku bělidla v poměru 1 díl na 9 dílů vody a nechat působit minimálně 30 minut. Při výskytu bakteriální rakoviny je spolehlivější kůly rovnou vyřadit.
A hlavně: na stejné místo nevracejte rajčata ani jiné lilkovité, papriku, lilek, brambory, dříve než za tři roky. Půdní houby a spory přetrvávají v profilu a kratší odstup zvyšuje riziko opakované infekce.
Proč se o kořenech rajčat v zahradnických návodech běžně mlčí
Odpověď tkví ve střetu dvou tradic. „Rajčatová“ literatura historicky zdůrazňuje hygienu: uklidit, dezinfikovat, předejít chorobám. Půdoochranná a bezkopáčkovská škola naopak staví na minimálním narušení, živých kořenech a trvalém krytu. Obě linie mají pravdu, jen mluví o jiné situaci. Sanitační přístup chrání před patogeny, půdoochranný přístup chrání strukturu a biologii zeminy. Problém nastává, když zahrádkář aplikuje sanitační reflexy i na dokonale zdravý záhon a připraví půdu o to, co jí prospívá nejvíc.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková