Mládě kapybary nereaguje, ani když mu na záda dosedne pták. Je klidnější, než ostatní příbuzní

Žádný úlek, žádný pokus o útěk. Na první pohled to vypadá jako lhostejnost. Ve skutečnosti jde o promyšlenou evoluční strategii, při níž zvíře dávkuje obrannou reakci s chirurgickou přesností, a zbytečný poplach si prostě odpustí.
Proč kořistní hlodavec nepanikaří: úsporná obrana v otevřené krajině
Kapybara obývá rozlehlé travnaté pláně a říční nivy, kde se před predátorem těžko schovává za keř. V takovém prostředí by panicky reagující jedinec, který prchá při každém dotyku, rychle vyčerpal zásoby energie a navíc by svým úprkem zbytečně upozorňoval skutečné lovce. Přírodní výběr proto zvýhodnil jedince s vysokým prahem pro spuštění obranné odpovědi, tedy ty, kteří dokážou vyhodnotit, zda podnět nese znaky predace, a teprve pak jednat.
Etologická
studie Yáberové a Herrery z roku 1994 podrobně popsala, jak kapybary regulují ostražitost podle velikosti skupiny a sociálního postavení. Periferní členové stáda zvedají hlavu a skenují okolí častěji, zatímco jedinci uprostřed skupiny si mohou dovolit odpočívat. Systém funguje jako živá hlídková síť: každý člen přispívá, ale nikdo nemusí být ve střehu nepřetržitě. Alarmové volání, únik do vody a skupinová koordinace stáda
Když se na horizontu objeví skutečná hrozba, kapybara přepne do zcela jiného režimu. Repertoár obranných reakcí zahrnuje několik vrstev:
Vigilance, tedy zvednutí hlavy, nehybný pohled směrem k potenciálnímu nebezpečí, přerušení pastvy. Alarmové štěknutí, krátký, ostrý zvuk, který podle studie Barrosové a kolegů spolehlivě varuje celé stádo a spouští koordinovaný únik. Útěk k vodě, kapybara je vynikající plavec, dokáže se ponořit a zůstat pod hladinou desítky sekund; voda představuje její primární úkrytový prostor, jak uvádějí i české zoologické zahrady. Sociální koordinace, stádo se při útěku pohybuje společně, mláďata běží v těsném kontaktu s dospělými samicemi.
Tohle rozhodně nepřipomíná apatické zvíře. Kapybara disponuje plně funkčním obranným arzenálem, jen ho aktivuje selektivně.
Foto: PxHere Precociální mláďata a rané začlenění do skupiny
Mláďata kapybary přicházejí na svět mimořádně vyspělá. Krátce po porodu stojí na nohách, pohybují se se stádem a velmi brzy začínají přijímat rostlinnou stravu vedle mateřského mléka. Tato precocialita, tedy schopnost fungovat téměř okamžitě po narození, znamená, že i nejmladší jedinci jsou od prvních hodin vystaveni skupinovému životu a těsnému tělesnému kontaktu.
V září 2025 se v
Zoo Praha narodila čtyři mláďata, která se podle oficiální zprávy záhy zapojila do skupiny. Právě tato raná socializace buduje toleranci vůči rozmanitým podnětům: mládě, které od narození sdílí prostor s desítkou těl různých velikostí, nepovažuje lehký dotyk cizího tvora za důvod k útěku. Kdy nehybnost neznamená pohodu: varovné signály podle odborníků
Virální záběry klidné kapybary s ptákem na hřbetě snadno svádějí k závěru, že zvíře je prostě šťastné. Jenže odborný chovatelský manuál Asociace zoologických zahrad a akvárií (AZA) z roku 2021 řadí znehybnění na místě (tzv. „freezing in place“) přímo mezi možné projevy stresu. Mezi další varovné signály patří:
Zrychlené, hlasité dýchání (tzv. „huffing“). Stereotypie, opakované přecházení sem a tam nebo kývání hlavou. Nechutenství a neochota spolupracovat při běžných rutinách.
Pohodu naopak signalizuje normální příjem potravy, střídání suché části výběhu a vody, plavání, válení se v bahně, zvědavé prozkoumávání prostředí, a především možnost od interakce kdykoli odejít. Klíčem k rozpoznání stavu zvířete tedy zůstává kontext, nikoli pouhá nehybnost.
Pro chovatele i návštěvníky zoo z toho plyne jednoduchý princip: kapybara potřebuje přístup k vodě v interiéru i exteriéru, stín, úkryt, měkká odpočívadla a sociální skupinu. Při splnění těchto podmínek se přirozená tolerance drží stabilně. Bez nich se může zdánlivý klid proměnit v tichý distres.
Kde v Česku kapybary pozorovat a co vyhlížet u výběhu
Kapybary chovají minimálně čtyři české zoologické zahrady: Praha, Brno, Děčín a Plzeň. Pražská zoo dokonce nabízí speciální program „Poznejte se s kapybarami“, který umožňuje vstup přímo k výběhu; termíny na rok 2026 jsou již vyprodané, což vypovídá o obrovském zájmu veřejnosti.
Při návštěvě se vyplatí přijít v době skupinového odpočinku u vody, právě tehdy je šance zahlédnout onen charakteristický výjev: kapybara leží na břehu, oči přivřené, a na jejím hřbetě si hoví pták nebo se k ní tiskne mládě jiného druhu. Co vypadá jako zázračná krotkost, je ve skutečnosti výsledek milionů let selekce, která odměňovala jedince schopné rozlišit neškodný dotyk od smrtelného útoku.
Z hlediska české legislativy kapybara nespadá mezi savce vyžadující zvláštní povolení k chovu; příslušná vyhláška vyjmenovává primáty, šelmy, chobotnatce a kopytníky, hlodavce mezi nimi chybějí. I soukromý chovatel však musí dodržovat veterinární a welfare předpisy a zajistit podmínky odpovídající nárokům druhu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková