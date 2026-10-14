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Podezřele vysoký počet hlasů pro jednoho kandidáta. V Praze 10 se bude přepočítávat

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Chyba komise nebo opravdu populární politik? V městské části Praha 10 řeší podezřele vysoký počet hlasů pro kandidáta uskupení Naše Praha 10, díky kterému se strana dostala do zastupitelstva městské části.
Podezřele vysoký počet hlasů pro jednoho kandidáta. V Praze 10 se bude přepočítávat

Podezřele vysoký počet hlasů pro jednoho kandidáta. V Praze 10 se bude přepočítávat

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 04:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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