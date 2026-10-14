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Nereagujte na reklamu s Petrem Pavlem, varuje policie. Seniorský pár okradli o milion korun

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Dennívýzva
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Manželé ze severu Čech klikli na YouTube reklamu s prezidentem a logem ČEZ. Za pár týdnů je podvodníci připravili o celoživotní úspory přes milion korun. Policie eviduje tisíce podobných případů se škodou přes 3,7 miliardy ročně.
Nereagujte na reklamu s Petrem Pavlem, varuje policie. Seniorský pár okradli o milion korun

Nereagujte na reklamu s Petrem Pavlem, varuje policie. Seniorský pár okradli o milion korun

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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