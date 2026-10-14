Nereagujte na reklamu s Petrem Pavlem, varuje policie. Seniorský pár okradli o milion korun

Seniorský pár ze severu Čech hledal způsob, jak zhodnotit úspory. Žena se obávala nákladů na domov důchodců – samotné bydlení by ji vyšlo na 26 tisíc korun měsíčně. Když na YouTube narazili na reklamu slibující pravidelný příjem přes 40 tisíc korun měsíčně z investice pouhých 4 500 korun, zdálo se to jako řešení. Logo připomínající Skupinu ČEZ, fotografie prezidenta Petra Pavla a profesionálně vypadající kampaň vzbudily důvěru. Výsledek: ztráta přes milion korun během několika týdnů. Ani prezident, ani energetická společnost s reklamou neměli nic společného.
Pražský hrad v srpnu 2023 veřejně odmítl jakékoli spojení hlavy státu s investičními projekty. ČEZ na svém webu opakovaně upozorňuje, že investiční služby tohoto typu vůbec neposkytuje. Přesto podvodné kampaně s jejich zneužitými identitami běží dál – vedle Petra Pavla pachatelé zneužívají tváře Petra Fialy, Andreje Babiše, Aleše Michla, Dany Drábové, Marka Ebena i Janka Rubeše.
Co se stane po kliknutí: řízený scénář od prvního kontaktu
Deepfake reklama je jen návnada. Skutečná manipulace začíná ve chvíli, kdy oběť vyplní formulář a zvedne telefon. Policie popisuje standardizovaný postup, který se opakuje u stovek případů: nejprve malý vstupní vklad v řádu tisíců korun, pak okamžitý falešný růst na obrazovce investiční platformy. Čísla rostou, oběť získává důvěru.
Klíčový zlom přichází s požadavkem na instalaci programu pro vzdálený přístup – AnyDesk, TeamViewer, RustDesk nebo Chrome Remote Desktop. Od této chvíle podvodníci sledují dění na počítači oběti, získávají přístup k internetovému bankovnictví a zjišťují, kolik peněz má člověk k dispozici a zda si může vzít úvěr. Pak následuje tlak na další převody, postupné posouvání hranic a nakonec přemlouvání k půjčkám.
U manželského páru ze severu Čech to fungovalo přesně podle tohoto scénáře. Investovali přes platformu provozovanou subjektem Rise Standard, před kterým Česká národní banka varovala již 30. března 2023. Subjekt neměl povolení poskytovat investiční služby v Česku a neoprávněně zneužíval identitu jiných finančních společností. Celková ztráta páru přesáhla milion korun.
Průmyslově škálovaný podvod: tisíce reklam, miliardy škod
Policie za rok 2024 evidovala v Česku 18 495 podvodů v kyberprostoru s celkovou škodou 3,73 miliardy korun. Investiční podvody s deepfake reklamami patří mezi nejzávažnější formy. Jen v Moravskoslezském kraji policie za rok 2025 zaznamenala přes 700 internetových investičních podvodů.
Centrum pro výzkum online rizik v průběhu roku 2025 identifikovalo na Facebooku a Instagramu téměř 23 tisíc podvodných reklam z přibližně 550 účtů. Platformy jako YouTube, Facebook či Instagram proti nim zasahují, ale podvodníci své kampaně rychle obměňují. Nové kreativy tak mohou zasáhnout další oběti dříve, než je někdo stihne odstranit.
Vymahatelnost je obtížná. Callcentra mohou fungovat z východní Evropy, Asie nebo Afriky, pachatelé využívají kryptoměny, spoofing i rozdělení rolí mezi jednotlivé aktéry podvodu. ČEZ přímo uvádí, že tvůrci těchto reklam bývají prakticky nedohledatelní. Přesto se občas podaří zasáhnout: Národní centrála proti organizovanému zločinu v lednu 2025 oznámila obvinění v investičním podvodu za 368 milionů korun s hrozbou až deseti let vězení.
Policie opakovaně zdůrazňuje, že oběťmi investičních podvodů nejsou jen senioři, ale lidé napříč vzděláním i profesemi, včetně pracovníků z IT oborů. Podvodníci cílí na konkrétní motivaci – strach z budoucnosti, touhu zajistit rodinu nebo zhodnotit úspory.
Jak podvod poznat a co okamžitě udělat
Varovné znaky podle ČEZ a Policie ČR:
- Slib jistého nebo mimořádně vysokého výnosu bez rizika
- Známá osobnost nebo politik v reklamě – pokud „prezident doporučuje investici“, je to samo o sobě varovný signál
- Cizí nebo nesmyslná doména mimo oficiální web značky
- Napodobenina novinového článku nebo videa
- Tlak na rychlé rozhodnutí
- Požadavek na kopii dokladů nebo instalaci vzdáleného přístupu
Ověřit, zda má platforma licenci, lze v aplikaci Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů na webu ČNB. Pokud jste už na podobnou reklamu reagovali, postupujte okamžitě:
- Přerušte veškerou komunikaci s „makléři“ nebo „analytiky“
- Neposílejte další peníze
- Odinstalujte nástroj pro vzdálený přístup
- Kontaktujte banku kvůli zastavení plateb a snížení transakčních limitů
- Zablokujte přístup k internetovému bankovnictví přímo v mobilní aplikaci
- Podejte oznámení na kterékoli služebně Policie ČR
Policie výslovně varuje před druhou vlnou podvodu: pachatelé se ozývají znovu s nabídkou „pomoci s navrácením peněz“. Jde o další past, která má z oběti vytáhnout poslední úspory.
Seniorský pár ze severu Čech neudělal špatnou investici. Stal se obětí řízeného podvodu, který od první chvíle stál na falešné autoritě, psychologickém tlaku a postupném získání přístupu k zařízení. Ten samý scénář se opakuje v tisících reklam s jinými tvářemi a jinými logy. Stačí jedno kliknutí.
Zdroje článku: cnb.cz, centrum.cz, seznamzpravy.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková