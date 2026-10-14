Ronaldo čekal v šatně, zatímco nad Rijádem zachytávali balistickou raketu. Zápas Ligy mistrů začal s velkým zpožděním

Čtvrt hodiny před výkopem zápasu Al-Nassru s uzbeckým Neftchi Fergana zavibrovaly telefony v Rijádu. Civilní obrana posílala obyvatelům varování před nepřátelskou vzdušnou hrozbou a doporučovala zůstat v bezpečí, daleko od oken a dveří. Brzy nato se nad městem ozvaly nejméně tři exploze. Podle agentury AP šlo o dvě balistické rakety vypálené směrem na saúdskou metropoli, které protivzdušná obrana zachytila. Cristiano Ronaldo mezitím čekal se spoluhráči v útrobách stadionu. Úvodní hvizd zazněl o hodinu později, než měl, a portugalská hvězda do přestávky skórovala. Al-Nassr vyhrál 3:1. Pondělní večer přitom ukázal víc než výsledek: saúdský fotbal dokáže na hřiště přivést největší hvězdy světa, ale válku, která se vede pár set kilometrů od jeho stadionů, mimo hřiště neudrží.
Hodina v podzemí Al-Awwal Parku
Utkání 2. kola západní části AFC Champions League Elite mělo začít v pondělí 12. října ve 21:15 místního času, tedy ve 20:15 českého času. Hrálo se na rijádském stadionu Al-Awwal Park, který asijská konfederace ve svých materiálech vede pod původním názvem King Saud University Stadium.
Bezpečnostní varování přišlo zhruba patnáct minut před výkopem. Týmy se podle agentury Reuters stáhly do šaten, španělský deník AS píše o hráčích a rozhodčích, kteří vyčkávali v tunelu a útrobách stadionu. Mezitím zástupci pořadatelů spolu s bezpečnostními složkami vyhodnocovali situaci. Co přesně Ronaldo během čekání dělal, žádný z ověřitelných zdrojů nepopisuje. Doložené je jen to, že čekal s týmem.
Diváci zůstali na tribunách. Návštěva byla podle AP řídká a k panice nedošlo. Hlasatel na stadionu podle agentury AFP žádal fanoušky, aby zůstali sedět, a nakonec oznámil, že situace je bezpečná a zápas se odehraje. Hráči se vrátili na trávník ke krátké rozcvičce. Ve 22:15 se začalo hrát.
Jeden rozpor v rešerši zmínit musíme. Emirátský deník The National uvádí zpoždění jen dvacet minut. Agentury AP a AFP i saúdský Arab News se ale shodují na hodině a Arab News uvádí i konkrétní časy původního a nového výkopu.
Kdo střílel a proč na tom záleží
Zachycení oznámila saúdská koalice bojující v Jemenu, konkrétně její mluvčí generálmajor Turki al-Malkí. Útok připsal jemenským Húsíům, tedy hnutí podporovanému Íránem. Húsíjský mluvčí Jahjá Sarí podle AFP prohlásil, že cílem bylo mezinárodní letiště krále Chálida v Rijádu. Zároveň varoval aerolinky před lety na saúdská letiště.
Přesné místo zachycení zůstává neznámé. Oficiální sdělení i agentury mluví o raketách „směrem na Rijád“, místo dopadu trosek ani konkrétní čtvrť veřejně známé nejsou. Stejně tak není potvrzené, odkud přesně v Jemenu rakety vzlétly.
Váhu celé události ukazuje kontext. Rijád nečelil prvnímu útoku a předchozí pokusy nekončily jen zachycenými raketami. Podle AP a saúdských zdrojů zasáhly dřívější útoky letiště krále Chálida, zahynulo nejméně 13 lidí a přes 300 jich bylo zraněno. AP v té souvislosti připomíná i selhání protivzdušné obrany. Varování, které v pondělí večer dostali obyvatelé města, proto nebylo formalitou. Byla to zkušenost, za kterou už město zaplatilo životy.
Žádný zdroj neuvádí, že by stadion zasáhly trosky nebo že by se někdo z hráčů či diváků zranil. Riziko ale bylo skutečné a pořadatelé s ním tak také zacházeli.
Gól číslo 981 a Neftchi v deseti
Al-Nassr šel do zápasu s ranou v sebevědomí, protože v úvodním kole nové ligové fáze prohrál s Al Ainem 0:4. Proti Neftchi potřeboval body a dlouhé čekání mu rytmus nerozbilo.
Podle oficiální zápasové zprávy AFC se utkání vyvíjelo takto:
|Minuta
|Událost
|33.
|Ângelo Gabriel, 1:0
|42.
|Cristiano Ronaldo, 2:0
|51.
|Alisher Odilov snižuje na 2:1
|65.
|Červená karta pro Ikromjona Alibaeva (Neftchi)
|78.
|Vlastní gól Anvarjona Gofurova, 3:1
Pro Ronalda šlo o první gól v letošním ročníku asijské Ligy mistrů a podle Arab News o 981. branku kariéry. Jednačtyřicetiletý útočník se tak k magické tisícovce posunul o další krok ve večer, kdy nad městem vybuchovaly rakety. Takový kontrast se v kariéře často nezopakuje.
Trenér Al-Nassru Ange Postecoglou po zápase přiznal, že měl o hráče obavy, a ocenil jejich profesionalitu. Přímou výpověď Ronalda nebo spoluhráčů o tom, jak hodinu v podzemí prožívali, zatím nikdo nezveřejnil. Trenérova slova jsou tak nejbližším doloženým svědectvím o atmosféře v kabině.
Kdo dal zelenou ke hře
Oficiální záznam o tom, kdo přesně vydal pokyn k výkopu, zveřejněn nebyl. AS uvádí, že nový čas oznámila asijská konfederace AFC, Arab News popisuje roli civilní obrany a hlášení na stadionu. Podle soutěžního řádu AFC Champions League Elite mají v situacích vyšší moci rozhodující slovo soutěžní komise a generální sekretariát AFC. Bez souhlasu saúdských úřadů by ale podle nás žádný výkop nebyl možný.
Ničeho nenaznačuje, že by Al-Nassr, Neftchi nebo samotní hráči uvažovali o odmítnutí hry. Kdyby k tomu došlo, byla by to pro ně soutěžně riskantní cesta. Předpisy uznávají vyšší moc jen tehdy, když ji potvrdí komise AFC, jinak hrozí disciplinární tresty. Ukázal to případ indického Mohun Baganu, který v roce 2024 odmítl kvůli bezpečnosti cestovat do Íránu a jeho kauzu AFC předala komisím.
Precedenty přitom existují. AFC už letos v březnu kvůli vývoji na Blízkém východě odložila zápasy západní části klubových soutěží. Podobná rozhodnutí zná i Evropa:
- Izrael: UEFA v říjnu 2023 po útoku Hamásu odložila zápasy v zemi a izraelské kluby pak hrály poháry na neutrální půdě, mimo jiné v Srbsku a Maďarsku, často bez diváků.
- Ukrajina: Domácí soutěž se po ruské invazi obnovila bez diváků a při leteckém poplachu musí hráči do krytů. Evropské poháry ukrajinské kluby hrají v zahraničí.
K 13. říjnu jsme nedohledali žádné oznámení AFC, saúdské ligy ani Al-Nassru, že by se kvůli pondělnímu incidentu měnily termíny či místa dalších zápasů v Rijádu. Březnový odklad ale ukazuje, že AFC má k takovému kroku pravomoc i zkušenost.
Co to znamená pro Čechy v Perském zálivu
Ministerstvo zahraničí má pro Saúdskou Arábii platné upozornění, které se vztahuje i na Rijád. Podle doporučení MZV ČR by se kvůli eskalaci konfliktu s Íránem mělo do země cestovat jen ve zcela nezbytných případech, sledovat místní média a řídit se pokyny bezpečnostních složek. Americké ministerstvo zahraničí doporučuje cestu do Saúdské Arábie přehodnotit a výslovně zmiňuje riziko útoků drony a raketami.
V saúdské lize působí český brankář Jindřich Staněk, který letos odešel ze Slavie na hostování do Al Hazemu. Klub sídlí ve městě Ar Rass, které hráčův agent popsal jako klidnější část země. V sousedním Kataru hraje záložník Lukáš Kalvach za Qatar SC. Podle dostupných zdrojů nejsou čeští sportovci ani fanoušci cílenou skupinou. Sdílejí ale stejné riziko jako všichni ostatní: možné poplachy, uzavírky letišť a večery, kdy se o výkopu nerozhoduje na hřišti.
Ronaldův gól zůstane ve statistikách jako 981. zásah kariéry. Kdo ten večer seděl na řídce obsazených tribunách Al-Awwal Parku, bude si ale pamatovat spíš hodinu ticha před výkopem a hlas z reproduktorů, který oznamoval, že je bezpečno.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner