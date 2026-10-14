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Ronaldo čekal v šatně, zatímco nad Rijádem zachytávali balistickou raketu. Zápas Ligy mistrů začal s velkým zpožděním

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Saúdská protivzdušná obrana zachytila balistické rakety mířící na Rijád. Zápas Ligy mistrů se proto o hodinu posunul a Ronaldo pak skóroval.
Ronaldo čekal v šatně, zatímco nad Rijádem zachytávali balistickou raketu. Zápas Ligy mistrů začal s velkým zpožděním

Ronaldo čekal v šatně, zatímco nad Rijádem zachytávali balistickou raketu. Zápas Ligy mistrů začal s velkým zpožděním

Zdroj: Zdroj fotografie Al-Nassr FC
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.10.2026 05:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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