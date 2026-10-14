Z hrdiny tragédem za pár sekund. Střelec gólu v nastavení se nechal unést oslavou, viděl červenou a soupeř vyrovnal

Bylo pondělí 12. října, krátce před jedenáctou večer, a na stadionu Ciutat de València se hrálo už pátou minutu nastavení. Isaac Romero, který přišel na hřiště v 67. minutě za Robbieho Ureho, dal gól na 2:3 a otočil se k domácí tribuně. Prst přiložil k ústům, aby ji umlčel. Rozhodčí Adrián Cordero Vega mu ukázal druhou žlutou kartu. Z hlediště začaly létat lahve a kelímky a hra stála. Když se znovu rozběhla, Sevilla měla na hřišti o hráče méně a zbytek nastavení už neudržela. V 99. minutě vyrovnal stoper Levante Ifeanyi Ndukwe. Jedna oslava nestála Sevillu přímo gól, ale v okamžiku, kdy stačilo zápas jen dohrát, jí vzala klid, hráče i kontrolu nad závěrem.
Čtyři minuty, tři góly, jedna červená
Utkání 8. kola LaLigy 2026/27 vypadalo dlouho jako běžná práce Sevilly. Skóre otevřel Robbie Ure poté, co Ndukwe zaváhal při rozehrávce. Do nastavení šli hosté s vedením 2:1. Pak se ze zápasu před 19 840 diváky stala horská dráha.
Zápasová zpráva rádia Cadena SER podle agentury EFE zaznamenala tři góly po 90. minutě:
|Minuta
|Střelec
|Stav
|92.
|Dela (Levante)
|2:2
|95.
|Isaac Romero (Sevilla)
|2:3
|99.
|Ifeanyi Ndukwe (Levante)
|3:3
Oficiální výsledek potvrzuje výsledková stránka RFEF k 8. kolu. Mezi Romerovým gólem a vyrovnáním uplynuly zhruba čtyři až pět minut herního času. Část z nich zabralo přerušení, kterým si Sevilla sama zkomplikovala závěr.
Romero tak během necelé půlhodiny na hřišti zažil celý oblouk. Naskočil jako žolík, rozhodl zápas a pak sledoval z kabiny, jak jeho tým o výhru přichází.
Prst u úst a déšť lahví
Zápis o utkání nebyl při naší rešerši na webu RFEF v plném znění dostupný. Jeho text však cituje deník Mundo Deportivo. Corderovi Vegovi podle něj vadilo, že se Romero po gólu obrátil k domácí tribuně a ukázal gesto ticha s prstem u úst. Rozhodčí to vyhodnotil jako provokativní oslavu.
Klíčový je kontext. Romero už měl žlutou kartu, kterou dostal krátce předtím za držení soupeře. Nešlo tedy o přímou červenou, ale o druhé napomenutí, a to znamená automatické vyloučení. Podle Mundo Deportivo rozhodčí v zápise dodatečně opravil i minutu, ve které kartu udělil.
Zápis popisuje i to, co následovalo. Z domácího sektoru přiletěly plastové lahve, kelímky a další předměty. Nikoho nezasáhly, rozhodčí ale aktivoval první krok bezpečnostního protokolu. Levante proto podle španělského deníku nejspíš čeká pokuta za chování části publika.
Romero se k situaci veřejně nevyjádřil. Ve veřejně dostupných zdrojích zatím není doložené, že by se po utkání omluvil, a nepodařilo se nám dohledat ani reakce jeho spoluhráčů.
Pravidlo, které neplatí jen pro svlečený dres
Žlutá za oslavu se v obecném povědomí pojí hlavně se svlékáním dresu. Pravidla jsou ale širší. Pravidlo 12 IFAB, tedy mezinárodní rady, která spravuje fotbalová pravidla, má samostatnou část o oslavě gólu. Hráč podle ní musí být napomenut, pokud:
- slaví provokativním, posměšivým nebo pobuřujícím způsobem,
- leze na oplocení,
- zakrývá si hlavu nebo obličej maskou či podobným předmětem,
- svléká si dres nebo si ho přetahuje přes hlavu.
Logika pravidla je jednoduchá. Oslavy jsou dovolené, nesmějí ale být přehnané, zdržovat hru, ohrožovat bezpečnost nebo provokovat soupeře a diváky. Nejde o novinku: provokativní gesta, lezení na plot i svlékání dresu výslovně trestala už pravidla ze sezony 2004/05.
Pravidlo přitom neříká, že gesto ticha musí vždy skončit žlutou kartou. Dává rozhodčímu oporu, pokud oslavu za provokativní považuje. A právě kolem toho se vede spor. Sevilla i část španělských komentátorů se ptají, jestli tak rozšířené gesto mělo hráči s kartou na kontě přinést vyloučení. Podle nás je rozhodnutí přísné, ale obhajitelné. Romero neslavil se spoluhráči ani s hostujícím sektorem. Otočil se přímo k těm, kterým právě vzal body. Bezpečnostní riziko, kvůli kterému pravidlo existuje, se navíc během několika vteřin doslova naplnilo.
Co Sevillu stála oslava
Trenér Sevilly Luis García Plaza po zápase nepochyboval. Kdyby jeho tým dohrál v jedenácti, Levante by podle něj nevyrovnalo. Zároveň ale přiznal, že takové zápasy je potřeba „zabít“ dřív a nenechat je dojít do chaosu v nastavení.
Přímou příčinnou souvislost mezi vyloučením a gólem dokázat nejde. Ndukwe vyrovnal po standardní situaci, kterou Sevilla neodvrátila, a k tomu může dojít i při plném počtu hráčů. Sled událostí je ale jasný: gól, provokace, karta, přerušení, házení předmětů, tlak domácích a dohrávka v deseti. Sevilla měla v tu chvíli řešit jen jedno: jak co nejklidněji dohrát posledních pár minut. Místo toho čelila rozbouřenému stadionu a soupeři, který dostal novou energii.
Bodově to znamená ztrátu dvou bodů. Místo tří odvezla Sevilla jeden a podle trenéra má po osmi kolech 14 bodů, se kterými jede k dalšímu zápasu na hřiště Realu Madrid. Levante naopak podle agentury Europa Press díky remíze opustilo sestupovou zónu. Ndukwe si pak napsal vlastní příběh: zápas začal chybou, po které Sevilla vedla, a ukončil ho vyrovnávacím gólem.
Romera čeká ještě disciplinární dohra. Za vyloučení po druhé žluté uděluje disciplinární komise RFEF obvykle zákaz startu na jeden zápas podle článku 120 disciplinárního řádu, případně s finanční sankcí. Konkrétní rozhodnutí v jeho případě zatím nebylo zveřejněné, Sevilla se navíc může odvolat. Pokud bude trest standardní, přijde Romero o start právě na Bernabéu.
Sterling, Milik, Hussein: oslavy, které se vymstily
Romero není první, koho stála radost z gólu víc, než stojí za to. Nejbližší případ se stal v srpnu 2017 v Premier League. Raheem Sterling dal za Manchester City v 97. minutě vítězný gól na hřišti Bournemouthu, vrhl se slavit k hostujícím fanouškům a dostal druhou žlutou. City ale výhru na rozdíl od Sevilly udrželo.
Ještě absurdnější byl případ Arkadiusze Milika ze září 2022. Útočník Juventusu v nastavení utkání se Salernitanou skóroval, svlékl si dres a dostal druhou žlutou. Gól pak po kontrole videorozhodčím neplatil. Karta platila dál a Juventus remizoval.
Na mezinárodní scéně vzbudil rozruch Aymen Hussein na mistrovství Asie. Irácký útočník dostal v osmifinále proti Jordánsku druhou žlutou po oslavě, Irák v oslabení prohrál a asijská konfederace AFC musela rozhodnutí rozhodčího veřejně vysvětlovat.
Romerův případ se od nich liší gestem. Nesvlékl dres, nelezl na plot, jen přiložil prst k ústům. Výsledek byl stejný jako u Milika a tvrdší než u Sterlinga: vyloučení i ztracená výhra.
Sestřih celé dramatické koncovky nabízí RTVE Play, případně Sky Sports. Dostupnost z Česka se ale kvůli vysílacím právům může lišit.
Romero chtěl stadion umlčet a na pár vteřin se mu to podařilo. Pak se tribuna ozvala hlasitěji než předtím, a když v 99. minutě zahučela naposledy, slavilo Levante.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle